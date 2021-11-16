影響力投資啟動 六大建言加速擬定政策邁向永續金融

根據「全球影響力投資聯盟」(GIIN) 預估，今年全球影響力投資的規模可達 1 兆美元，相較去年成長約超過 4 成，是永續投資之中成長最快速的一個類別。今年 G7 也特別成立一個影響力工作小組，由「全球影響力投資執委會」(GSG) 擔任秘書處，召聚了 120 位全球領袖與組織，包括安聯環球投資、巴黎銀行、施羅德、貝萊德等，專注於二大關鍵議題。

首先，提升影響力投資規模的工具與政策，其次，影響力的透明度、正確性及報告準則，勢必影響未來永續金融的走向。

去年 12 月初有兩個重要的里程碑，其一為國內 70 多位產學研夥伴共同發起成立了「台灣影響力投資協會」(TIIA)，由前中華徵信總經理張大為先生擔任創會理事長，以引領市場資本、共創永續價值為宗旨，凝聚民間力量，公私協力推動影響力投資生態系的健全發展並接軌國際。

其二有國內指標性的金融機構中信金控成為台灣首家加入 GIIN 的金融機構，將透過該聯盟完整培訓計畫、國際案例研究、高峰論壇交流及影響力評估管理工具，增添影響力投資新戰力。

金管會黃天牧主委日前指出，「永續金融」可以幫助台灣在國際上交到很多朋友，目前台灣影響力投資協會已獲得 GSG 的認同並受邀參與各項 NAB 的活動，雖然因政治因素無法正式成為所屬「國家諮詢委員會」(NAB)33 個國家 (包括 EU) 的一員，但被視為準 NAB，並與澳洲、以色列、荷蘭及日本 NAB 連結，將引進更多的影響力商機。

協會也希望成為民間與政府之間的橋樑，從民間角度協助政府為永續投資生態體系打造一個可持續的市場信任機制，並提供足夠誘因以導引資金的方向。

協會倡議的政策法規六大建言，一、支持「社會創新組織專法」立法，建立社創生態體系的信任機制；二、接軌國際、建立永續投資 SDGs 評鑑標準、提升透明度及正確性；三、建立影響力投資相關的知識平台、培力全方位的永續投資專業人才；四、參考國際經驗、移除法規障礙，引進更多影響力投資的產品與機制；五、研擬成立國家級影響力投資基金、促進民間成立主題影響力基金；六、研擬提供影響力投資相關的獎勵措施，以增進合理且足夠的誘因。