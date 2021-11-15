台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日  迄 11/15
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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1609   大亞        11/15  上市增資    11/09-11/11      2550   21.00     21.00  凱基       01   11/12    264245
3259   鑫創        11/18  上櫃增資    11/12-11/16       900   27.20     27.20  元富       01   11/17     24346
4571   鈞興-KY     11/19  現金增資    11/15-11/17       425   77.00     77.00  永豐金     01   11/18
3652   精聯        11/19  上櫃增資    11/15-11/17      2380   21.00     21.00  凱基       01   11/18
1438   三地開發    11/22  上市增資    11/16-11/18      1800   26.00     26.00  土銀       01   11/19

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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