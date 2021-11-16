實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 11/16 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3259 鑫創 11/18 上櫃增資 11/12-11/16 900 27.20 27.20 元富 01 11/17 45365 4571 鈞興-KY 11/19 現金增資 11/15-11/17 425 77.00 77.00 永豐金 01 11/18 63795 3652 精聯 11/19 上櫃增資 11/15-11/17 2380 21.00 21.00 凱基 01 11/18 37914 1438 三地開發 11/22 上市增資 11/16-11/18 1800 26.00 26.00 土銀 01 11/19 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。