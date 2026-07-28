盤後速報 - 晶焱(6411)次交易(29)日除息2.22元，參考價73.38元
鉅亨網新聞中心
晶焱(6411-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.22元。
首日參考價為73.38元，相較今日收盤價75.60元，息值合計為2.22元，股息殖利率2.93%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/29
|75.60
|2.2161
|2.93%
|0.0
|2025/07/29
|69.6
|3.1844
|4.58%
|0.0
|2024/07/23
|95.5
|2.4576
|2.57%
|0.0
|2023/07/25
|114.0
|3.2698
|2.87%
|0.0
|2022/08/15
|112.0
|7.1591
|6.39%
|0.0
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