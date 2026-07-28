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盤後速報 - 晶焱(6411)次交易(29)日除息2.22元，參考價73.38元

鉅亨網新聞中心

晶焱(6411-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.22元。

首日參考價為73.38元，相較今日收盤價75.60元，息值合計為2.22元，股息殖利率2.93%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/29 75.60 2.2161 2.93% 0.0
2025/07/29 69.6 3.1844 4.58% 0.0
2024/07/23 95.5 2.4576 2.57% 0.0
2023/07/25 114.0 3.2698 2.87% 0.0
2022/08/15 112.0 7.1591 6.39% 0.0


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