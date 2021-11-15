〈美股早盤〉拜登將簽基建法案 道瓊開盤漲百點、波音勁揚4%

美國總統拜登預計周一簽署 1 兆美元基建法案，美股周一 (15 日) 開盤小幅走高。截稿前，道瓊工業指數漲 130 點或 0.36%，那斯達克綜合指數漲 0.27%，標普 500 指數漲 0.3%，費城半導體指數漲 0.46％。新訂單利好激勵波音 (BA-US) 漲逾 4%。

沃爾瑪 (WMT-US)、Target(TGT-US)、家得寶(HD-US) 和梅西百貨 (M-US) 等零售巨頭財報將在本周登場，10 月零售銷售數據也將於周二 (16 日) 公布，市場將關注通膨對消費者支出帶來的影響。

經濟學家預計，10 月零售銷售將較上月增長 1.3%，高於 9 月的 0.7%。

截稿前，10 年期美債殖利率下滑至 1.580％，美元持穩，金價於平盤來回拉鋸。

個股消息面，特斯拉 (TSLA-US) 開盤跌逾 2％。馬斯克上周出售價值 69 億美元持股後，特斯拉股價上周累計跌逾 10%；波音 (BA-US) 漲逾 4%，阿聯酋航空宣布下訂 2 架波音 777 貨機，且有消息傳出，沙烏地阿拉伯航空正在與波音就廣體客機訂單進行談判。

大型科技股普遍上揚。截稿前，Meta(FB-US)漲 2.3%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.4%，蘋果 (AAPL-US) 漲 1%，Alphabet(GOOGL-US)小漲 0.3%。

美國總統拜登 (Joe Biden) 將在周一簽署延宕已久的 1 兆美元基建法案，白宮周日表示，拜登任命前紐奧良市長 Mitch Landrieu 來負責基建法案的執行作業。

此外，拜登周一稍晚也將和中國國家主席習近平召開虛擬峰會，就美中貿易關係、台灣問題等進行討論。

截至台北時間周一 (15 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 130.76 點或 0.36%，暫報 36231.07 點

那斯達克綜合指數上漲 42.28 點或 0.27%，暫報 15902.47 點

標普 500 指數上漲 14.23 點或 0.30%，暫報 4679.08 點

費半上漲 17.43 點或 0.46%，暫報 3811.19 點

台積電 ADR 上漲 0.15% 至每股 118.87 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.580％

紐約輕原油下跌 1.29％ 至每桶 79.75 美元

布蘭特原油下跌 1.20% 至每桶 81.18 美元

黃金下跌 0.10% 至每盎司 1866.60 美元

美元指數上漲至 95.14

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤上漲 4.07％，至 230.00 美元。

為因應龐大的貨運需求，DHL Express 周一 (15 日) 宣布下訂 9 架波音 767-300 改裝貨機。波音周日也宣布，阿聯酋航空已下訂 2 架波音 777 貨機，且沙烏地阿拉伯航空正在和該公司就廣體飛機訂單進行交涉。

另一方面，波音高級副總裁 Ihssane Mounir 表示，波音 787 夢幻客機已接近恢復交付，確切時間取決於和監管機關的談判結果。

Crowdstrike(CRWD-US) 早盤下跌 8.76％，至 259.38 美元。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 以競爭加劇與定價壓力龐大為由，將 Crowdstrike 股票評級下修至「減持」(underweight)。今年迄今，Crowdstrike 已漲近 42%。

荷蘭皇家殼牌 ADR(RDS.A-US) 早盤上漲 1.20％，至 44.71 美元。

荷蘭皇家殼牌 (Royal Dutch Shell plc) 周一宣布，該公司計畫終止長期採用的雙重股權結構，並將納稅所在地自荷蘭遷往英國，公司名稱也將更改為「殼牌」(Shell plc)，上述提案將在下月由股東表決。

今日關鍵經濟數據：

紐約 Fed 11 月製造業指數報 30.9，預期 20.1，前值 19.8

華爾街分析：

美國銀行 (Bank of America) 分析師認為市場仍未消化通膨，若通膨繼續維持在高位，且高於市場預期，Fed 必須更加強硬。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示，沃爾瑪財報會是衡量消費者狀況的重要指標，因成長上揚為各行各業帶來壓力，許多公司也透過調高售價來因應成本上漲。

大和資本市場 (Daiwa Capital Markets) 美國首席經濟學家 Michael Moran 稱，雖然市場態度悲觀，但強勁的家庭需求顯示，強而有力的財政政策和高度寬鬆的金融條件，超過了悲觀情緒帶來的影響，若財政和貨幣寬鬆足以對抗沮喪的情緒，也足以推高通膨。