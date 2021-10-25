美元走軟 金價上漲逼近1800美元

據報導，由於美元走軟，國際金價在週一 (25 日) 徘徊在近 1,800 美元的關鍵位置。在美國 Fed 主席上週表示通膨可能會持續到明年後，投資人仍在評估 Fed 將如何應對通膨壓力。

截稿前，現貨黃金價格漲上 0.22% 至每盎司 1,798.90 美元。美國黃金期貨上漲約 0.2% 至 1,799.80 美元。

金價在上週五 (22 日) 上漲至 9 月初以來的新高。隨後聯準會主席鮑爾 (Powell) 表示應該要開始減少資產購買，金價隨後回吐漲幅。

儘管縮減刺激政策和升息會推高公債殖利率，從而使得持有黃金的機會成本更高，但黃金通常被認為是一種通膨對沖工具。

IG 市場分析師 Kyle Rodda 表示：「由於部分投資者尋求對沖通膨的工具，並將黃金視為潛在目標，因此黃金的短期動能正在增強。」

他也認為，如果金價突破 1,800 美元，則在 1,830 美元可能會遇見阻力。從長遠來看，Rodda 認為，黃金的走勢主要取決於各國央行將採取何種措施來遏制通膨。

此外，美元匯率下跌 0.1%，使得黃金的持有較其他貨幣更具吸引力，也為金價帶來支撐。

路透社技術分析師 Wang Tao 稱，在技術面，黃金可能會測試 1,814 美元，如果突破則金價可能會一路上漲至 1,826 美元。

投資銀行高盛 (Goldman) 先前曾表示，如果通膨出現高於預期的飆升，或者全球經濟復腳步不穩，金價還有顯著上漲空間。

「在全球經濟復甦不如預期或通膨大幅高於預期的情況下，有鑑於黃金被低估和投資界的低配置，我們認為黃金有實質性的上漲空間。」高盛說道。