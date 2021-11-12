營運利多不敵人事地震 中芯股價雪崩逾6%

周四 (11 日) 晚間中芯 (981-HK) 宣布上任未滿一年的副董事長兼戰略委員會成員蔣尚義宣布辭職，而中芯最重要的核心人物梁孟松則辭去執行董事，但繼續擔任中芯聯合 CEO，至於獨立非執行董事楊光磊也宣布辭任。

上述三人曾任職於台積電 (2330-TW) 並身居要職，如今全數退出董事會，目前中芯董事會內已經沒有台灣人，引發外界關注。

另一方面，中芯也公布第三季業績，營收、純益年增率均呈現雙位數，幅度逾 20%，表現亮眼，且營收與毛利率均創下新高。

不過好業績不敵人事方面的巨震，中芯股價大幅開低後再向下探底，股價一度崩跌逾 6%。

第三季營運重點摘要

營收人民幣 92.8 億元，年增率 21.5%。

歸屬於上市股東純益人民幣 20.8 億元，年增率 22.6%。

EPS 人民幣 0.26 元，年增率 13%；前三季 EPS 人民幣 0.93 元，年增 82.7%。

毛利率達 30.2%，季增 3.7 個百分點，年增 3.9 個百分點。

中芯表示，營收、毛利率增加主要因為產品結構組成變動及平均售價上升所致。

而季報內容顯示，55/65 奈米、0.15/0.18 微米製程對營收貢獻超過五成。中芯稱將持續擴大成熟製程產能：2021 年中芯計畫的人民幣 281 億元資本支出中，大部分用於成熟工藝的擴產。而第三季資本支出約人民幣 70 億元，今年預計能完成全年資本支出計畫。

中芯預估第四季營收季增 11%～13%，毛利率介於 31%～33%。基於前三季的業績和第四季業績指引，中芯上修全年營收成長及毛利率目標到 29%。

展望明年，中芯看好市場整體景氣，公司產能供不應求的情況預計將維持至明年全年。在今年快速成長的基礎上，明年營收成長預計將不低於產業平均水準。

