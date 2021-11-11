〈恒大危機〉恒大如期支付債息 躲過違約

周四 (11 日) 外媒報導指出，國際結算公司明訊銀行 (Clearstream) 發言人表示，投資恒大 (3333-HK) 三筆逾期美元債的投資人紛紛表示已收到債息，意味著中國恒大順利躲過債務違約。

之前市場一直在觀望恒大是否能在 30 天寬限期結束前，支付總計 1.481 億美元 (約 11.5 億港元) 的逾期利息。

而如期支付這 3 檔美元債息分別是 2022 年到期、票息 9.5%；2023 年到期、票息 10% 以及 2024 年到期、票息 10.5%，每檔都有 30 天的寬限期，最後付息限期都是 11 月 10 日。

包含這次如期支付利息，恒大已經三度在寬限期屆滿前支付逾期利息，避免債務違約。

恒大在近期持續尋找回收流動性的方式，不斷變現手中現有資產。而在 11 月 10 日債息支付最後期限截止前，恒大在最近五個交易日不斷減碼恒騰網絡 (136-HK)，一共減碼 5.3 億股，取得 11.25 億港元，這相當於債息金額，而恒大對恒騰網絡持股比率已經降至 20.82%。

恒大是全球債務負擔最重的地產開發商，最近幾周接連面對一個又一個的支付債息最後期限。該公司負債規模超過 3000 億美元，當中有 190 億美元是境外債券。

