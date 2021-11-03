〈房產〉市場需求升級 北市Q3商辦租金再漲、空置率降至2.7%

本土疫情趨緩，商業活動回復正常，商仲業者統計顯示，辦公室硬體環境升級，是 2021 年至今市場主要租戶們的需求趨勢及偏好，企業對優質商辦的需求，帶動新大樓租金上漲，台北今年第三季淨有效租金漲幅季增 1.1%，空置率也維持在低檔 2.7%。

商仲業者仲量聯行董事總經理趙正義表示，企業辦公室的升級潮加上台北市中心辦公大樓的空置率低於 3%，帶動近郊新辦公大樓如南港幾棟地標大樓，兩年內租金上漲高達 2-3 成。這種供給吃緊的情況，預期會持續到 2023 年新大樓陸續完工後才可望逐漸舒緩。

值得一提的是，雖然全球多數城市辦公室市場受到疫情衝擊，但根據仲量聯行統計資料，台北今年第三季表現，在衰退的全球市場中，尤為優異。

此外，隨著企業偏好明確，台北市信義區擁有較多管理優良及符合 LEED、EEWH 永續認證的新大樓，近五年平均租金漲幅達 10.2%，明顯領先敦化商圈. 5.5% 漲幅、敦北等商圈 1.3% 漲幅。

這類理優良及符合 LEED、EEWH 永續認證的新大樓優良商辦，特別容易受到共享商務空間業者青睞，如港商德事商務中心承租南山廣場 34、37 樓及台北 101 37、57 樓；美商 WeWork 承租群益金融中心共 8 個樓層；英商 Regus 承租宏盛 IFC 1、2、15 樓、及宏匯瑞光共 2 個樓層等，顯示因應疫後市場對於彈性工時及工作地點的需求增加，辦公形態正朝更多元、更彈性的方向改變。

趙正義指出，許多房東努力透過重新規劃空間彈性、新增健康設施、引入 proptech 技術等措施，以提高不動產的附加價值，可預見的是，能滿足這些規格要求的優質辦公大樓，在市場上將會具備更強的議價能力。