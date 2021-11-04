〈房產〉市場吹惜售風 10月住展風向球續亮綠燈

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，10 月分數續增至 43.1 分，較 9 月增加長 0.9 分，分數連四個月走升，對應燈號持續亮出代表「復甦安全」的綠燈。

住展研發長何世昌指出，10 月新建案市況穩定，買、賣雙方變動幅度不大，不過賣方惜售姿態愈來愈高，導致待售建案數快速減少與房價跳漲，供給量依然偏向緊繃，但要注意價格若漲得太快，銷售面可能會遇到瓶頸。

統計顯示，風向球六大構成項目中，只有預售屋推案量一項分數下滑，新成屋戶數、待售建案個數、議價率、來客組數等四項分數上揚，另成交組數分數則持平。北台灣 10 月預售屋推案量能仍大，高達約 900 億元；雖然案量不如 9 月，但指標建案數量卻更多，

北台灣市場新建案，10 月推出單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市 - 大同「亞昕華威」、大安「潤泰大安富陽」和「朗朗台大」、內湖「光里蘊」、新北市 - 板橋「僑蓮雄鋒」、「文化金鎂」和「三松 Jade Park」、中和「台灣科技公園」與「弘暉大禧」、三重「樺輝品世界」、新莊「海研 A3 光點」、泰山「朗朗城心」、五股「天空之邑」、桃園市中壢「昭揚大耀」與「威均青塘園」、桃園「悅峰華」、龜山「維持魯威」、龍潭「石門湯旅」、大園「威均帝璽」及「嘉鼎綻」、蘆竹「新潤捷韻 A10」、「大築文滙」和「大華首捷」。

在 10 月新釋出的成屋案戶數也往上衝至逾 800 戶，但單一案量逾 15 億元以上的指標案只有新北市 - 新莊「榮馥大院」。

何世昌指出，由於近期價格跳漲得太快，部份業者擔心「今日完銷，明天後悔」，開始吹起惜售風，有些建案邊賣邊漲價，有的則是直接封盤、或者先撤場不賣，以致於線上待售的住宅建案數量急降至 1200 個以下，分數連二個月上揚。

何世昌認為，由於近來多頭氣勢強盛，建商「怕賣太便宜」的心態濃厚，「先觀望、緩推案」的味道逐漸萌芽，畢竟晚些推出價格更好，推案急迫性並不強烈，因此第四季推案量可能會比第三季少，供需失衡的狀況恐怕還會再延續一段時間。