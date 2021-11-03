〈房產〉全台都會蛋殼區房價漲勢台南最兇悍 新市漲78%居冠

市調機構統計，全台主要都會區及新竹縣市，在蛋殼區近五年的大樓新案房價漲幅驚人，其中台南漲勢強勁，第一名落在台南市新市區，漲幅 78.8% 奪冠，第二名則是同屬台南的善化區，漲幅 70.3% 緊追在後，此外，歸仁區的漲幅逾 5 成，也位居前 10 名之內。

根據數字科技 (5287-TW) 旗下的 591 新建案統計，全台主要都市中，除台北市因房價過高未列入統計外，其餘五都及新竹縣市蛋殼區近五年的大樓新案成交價，若按區域分布，台中、台南及高雄合計有九區上榜，北台灣僅六區進榜，呈現「南熱北溫」景象。

591 新建案分析，相較北台灣，中南部房價基期較低，一旦有建設挹注，帶動價格走揚，漲幅自然顯著；加上這波買氣以剛需買盤為主力，許多預算有限的購屋客，眼見蛋黃、蛋白等區房價不斷堆疊，只好出走至更平價的蛋殼區，進而帶動買氣向外擴散。

漲幅最高的台南市，過往在六都房市價量雖屬「末段班」，近年卻在建設興旺，就業與人口雙雙強勁，加上地價低廉，吸引建商南遷插旗；像是曾被戲稱「台南鄉下的鄉下」，房價始終在 1 字頭徘徊的善化、新市，近年受益南科議題發燒，周邊居住需求強勁，不僅建商嗅到商機，頻頻獵地推案，投資客同樣湧進卡位，目前兩地大樓 2、3 房，成交價格均站穩 2 字頭，隨著台積電南科廠陸續完工，加上近善化市區的南科 F、G 區區段徵收案開跑，後市利多不斷。

另外，本次上榜的蛋殼區中，不少是因周邊地區買氣旺盛，「跟風」補漲所致；如漲幅第三名的新竹縣新埔鎮，過往房價僅 1 字頭，且以透天產品居多，但隨著鄰近的竹北縣治一二期、高鐵特區等地房價爆發，促使竹北客及建商跨區出走，帶動房價起漲；目前當地新案多集中於田新重劃區內，陸續有華廈、大樓預售案推出，整體行情也挺進至 2 字頭。

房價同樣很有感的台中市，過往首購族要尋找 1 字頭的新案，不是往台 61 線西濱公路以西的海線，就是朝山邊的東勢，沒想到在今年兩地房價同步突破 2 字頭! 尤其東勢在預售案鼓舞下，每坪成交價已衝上 22.5 萬元，讓當地人直呼不可思議；此外，海線最大城市沙鹿區，近年憑藉親民房價，更成為首購、投資客天堂，整體行情一路漲到單坪 26 萬元，隨著建商持續加碼，未來當地新案更可望突破 3 字頭。

位在首都生活圈的新北市，唯一上榜的五股區，在洲子洋重劃區新案激勵下，房價亦是三級跳，目前區內新案成交價已站穩 3 字頭，如茂德機構興建的「天空之邑」，中樓層行情更達每坪 39 萬元，突破 4 字頭指日可待。至於「脫北者」的購屋首選桃園市，近年在雙北高房價擠壓下，諸如青埔、中路等重劃區紛紛起漲，推擠買盤流向楊梅、八德及龍潭等外圍區域購屋，刺激當地房價衝上 2 字頭。

高雄上榜地區，不意外地落在建設動能強的北高雄，包括近期聲量極高的楠梓、橋頭等區，當地除了房價親民，是知名首購熱區，隨著橋科、新台 17 線等利多發酵，加上台積電設廠消息傳出，刺激房價井噴，目前當地新案價格已是坐 2 望 3，五年間價漲幅度高達 5 成。