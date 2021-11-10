〈美股早盤〉美10月CPI續飆30年新高 美股全面開低

美國盤前公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 持續上揚，並創逾 30 年新高，在通膨壓力仍大之下，美股周三 (10 日) 開盤全面走低。截稿前，道瓊工業指數小跌 42 點或 0.1%，那斯達克綜合指數跌 0.8%，標普 500 指數跌 0.4%，費城半導體指數跌 1.2%。

繼昨日公布大致符合預期的生產者物價指數 (PPI) 後，美國今公布 10 月 CPI 按年、按月增幅均高於市場預期，年增率報 6.2%，續創 1990 年以來最高，月增率報 0.9%，增幅均較 9 月上揚。

既使 Fed 官員一再重申，物價壓力將隨著供應鏈問題緩解後降溫，但截至目前的通膨數據反映，在經濟復甦的過程中，物價壓力仍居高不下。

因適逢美國退伍軍人節，失業金數據提前一天至周三公布。美國上周初領失業金下滑至 26.7 萬人，略高於市場預期，但仍創疫情爆發以來新低。

在發布 CPI 報告後，截稿前，10 年期美債殖利率上漲至 1.473％，金價短線拉升。

個股消息面，Coinbase(COIN-US)公布遜於預期的財報後，開盤重跌 7％。在輸掉與歐盟的反壟斷訴訟後，Alphabet(GOOGL-US)開盤後跌 1.5％；繼昨日收盤重挫 12% 後，特斯拉 (TSLA-US) 開盤再跌近 3％，隨後收復跌勢。

其他大型科技股如蘋果 (AAPL-US)、微軟(MSFT-US)、亞馬遜(AMZN-US) 和前身為臉書的 Meta(FB-US)開盤漲跌不一。

截至台北時間周三 (10 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 42.45 點或 - 0.12%，暫報 36277.53 點

那斯達克綜合指數下跌 123.31 點或 - 0.79%，暫報 15761.57 點

標普 500 指數下跌 16.19 點或 - 0.35%，暫報 4669.06 點

費半下跌 46.90 點或 - 1.23%，暫報 3753.66 點

台積電 ADR 下跌 1.95% 至每股 119.40 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.473%

紐約輕原油下跌 0.18％ 至每桶 84.00 美元

布蘭特原油上漲 0.01% 至每桶 84.79 美元

黃金上漲 1.52% 至每盎司 1858.60 美元

美元指數上漲至 94.23

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Coinbase(COIN-US) 早盤下跌 7.07％，至 335.37 美元。

加密貨幣交易所 Coinbase 周二盤後公布第 3 季營收為 13.1 億美元，EPS 為 1.62 美元，雖較去年同期成長，但仍不及預期。受交易熱潮降溫影響，Coinbase 月均交易用戶數自上季的 880 萬，下滑至 740 萬，交易量也自上季的 4620 億美元，降至 3270 億美元。

DoorDash(DASH-US) 早盤上漲 11.57％，至 214.22 美元。

為加速海外市場擴張，DoorDash 宣布斥資 81 億美元收購芬蘭外送平台 Wolt，為該公司史上規模最大的收購案，預計明年下半年完成。

DoorDash 也在同日公布第 3 季財報數據，營收為 12.8 億美元，優於市場預期，但虧損幅度卻大於預估，每股虧損 30 美分。

通用電氣 (GE-US) 早盤上漲 0.61％，至 111.51 美元。

GE 昨日宣布將公司分拆消息後，德意志銀行 (Deutsche Bank) 將 GE 股票評等自「持有」上調至「買入」，看好分拆公司為 GE 股價帶來 17% 的上漲空間。

此外，為了削減債務負擔、改善現金流和淨利率，GE 今提議一項高達 230 億美元的債務回購計畫。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 CPI 年增率報 6.2％，預期 5.8%，前值 5.4%

美國 10 月 CPI 月增率報 0.9％，預期 0.6%，前值 0.4%

美國 10 月核心 CPI 年增率報 4.6％，預期 4.3%，前值 4.0%

美國 10 月核心 CPI 月增率報 0.6％，預期 0.4%，前值 0.2%

紅：CPI 年增率，綠：核心 CPI 年增率 (圖：Zerohedge)

美國上周 (11/6) 初領失業金報 26.7 萬人，預期 26.5 萬人，前值自 26.9 萬人上調至 27.1 萬人

美國上周 (10/30) 續領失業金報 216 萬人，預期 209.5 萬人，前值自 210.5 萬人下修至 210.1 萬人

華爾街分析：

CMC Markets 分析師 Michael Hewson 表示，在物價不斷上漲的情況下，市場焦點仍多半集中在企業財報，人們越來越擔心通膨壓力還將延續一段時間。

高盛分析師 Jeff Currie 發布報告稱，新冠疫情轉向地方流行病，加上供應鏈困境緩解的可能性，都可能繼續推動經濟成長，但速度可能會放緩。