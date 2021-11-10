美股史上第六大IPO將登場！特斯拉勁敵Rivian完成定價 估募資120億美元

知情人士透露，電動車新創公司 Rivian 周二 (9 日) 完成首次公開發行股票 (IPO) 定價，為每股 78 美元，已超出定價預估區間的上限，可望募集到約 120 億美元，可望成為美股史上第六大 IPO 案。

Rivian 周三將以代碼「RIVN」，開始在那斯達克交易所交易。以完全稀釋股權計算，Rivian 估值超過 770 億美元，和不到一年前的 276 億美元估值相比已不可同日而語。

Rivian 被視為特斯拉勁敵，上周五把 IPO 每股定價區間從 57 到 62 美元，一口氣提高到 72 美元至 74 美元。該公司計劃出售 1.53 億股，以每股 78 美元計算，共可募資 120 億美元，將是美股史上第六大、也是今年最大 IPO 案，但因出售股數仍有變化，實際募資額可能有變。

Rivian 承銷銀行在投資人說明會上，把該公司與特斯拉相比。他們說，雖然 Rivian 剛起步、仍在虧損，而且直到最近才產生營收，但成長潛力值得關注。

Rivian 預定今年底前推出三款車，其中一款是替亞馬遜設計打造和打造的電動貨車。根據 IPO 文件，亞馬遜已向 Rivian 下訂 10 萬輛，將在 2025 年之前交車。

另外兩款新車是電動皮卡和電動休旅車，Rivian 也已經規劃自家的充電網路。

Rivian 上半年虧損將近 10 億美元，年底前將在伊利諾州諾馬市的工廠生產約 1200 輛車，預估到 2023 年底前，主要工廠一年產量可以達到 15 萬輛。