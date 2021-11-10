貨運旺 航空雙雄10月營收亮眼

航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 今(10) 日公布 10 月業績，兩大業者貨運營收同寫新高紀錄，推升華航合併營收衝上 149.45 億元，月增 14.56%，年增 54.82%，不僅創同期新高，也是 2019 年 9 月以來新高，長榮航達 103.72 億元，月增 21.76%，年增 57.18%，則是 2020 年 2 月以來首見回升至百億元。

華航 10 月客運營收 4.72 億元，年減 46.94%，而貨運營收 137.14 億元，年增 68.07%，並創單月新高，華航指出，貨運營收已連 3 月突破百億，反映出口需求穩健強勁，使艙位維持高裝載率，運價維持高檔。

長榮航也指出，貨運價量齊揚，是推升營收主要動能，10 月貨運營收 89.21 億元，年增 81.8%，也創單月新高，客運營收 4.99 億元， 年減 22.7%。

目前正值航空貨運傳統旺季，華航表示，3C 和消費性電子產品需求仍強勁，但海運艙位擁擠，短期海轉空需求發酵，供不應求，儘管全球油價上揚墊高營運成本，仍將善用客貨機調度綜效，彈性調整運能提高貨機機隊使用率，並積極爭取短期高價包機。

華航也看好快速成長的冷鏈貨運服務，10 月起新增提供 Releye® RLP 中型溫控櫃的選擇，是台灣首家承運此款溫控櫃的航空公司。

針對客運業務，華航說明，將依各國邊境管制措施和市場需求，維持客運重點航線營運、實施多元載客方案，並機動調整航班規劃，10 月 20 日起已恢復每周 3 班台北往返印尼雅加達航班，12 月起也逐步恢復台北往返英國倫敦航班。