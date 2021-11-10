台積電10月營收1345億元 月減11.9% 本季單月仍可望創高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 10 月營收 1345.39 億元，受缺料干擾客戶拉貨，營收月減 11.9%，年增 12.8%，仍為歷史第四高；前 10 月營收 1 兆 2837.65 億元，年增 17%。

從財測數字推算，法人估，台積電 11、12 月單月營收仍有機會再衝破 1500 億元、續創高。

台積電預估，第四季營收將達 154-157 億美元，續寫新猷，以 1 美元兌換新台幣 28 元計算，新台幣營收估達 4312-4396 億元，季增 4-6%，毛利率也將較第三季成長，維持 50% 以上。

台積電表示，第四季受惠 5 奈米等先進製程需求強勁驅動，營收可望持續成長，使全年美元營收年增幅達 24%。

台積電昨 (9) 日宣布台灣與日本兩地 12 吋廠投資案，台灣將在高雄、日本落腳熊本縣，均訂於 2022 年動工。其中，日本新廠將與索尼半導體合資，並獲日本政府支持。

對於台積電宣布兩地大擴廠，多家外資力挺喊買，美系外資認為，台積電預估日本廠資本支出約 70 億美元，表明未來 3 年總資本支出還有上調空間，重申買進評等與目標價 1028 元。

半導體景氣雜音頻傳，總裁魏哲家日前也重申，產能吃緊情況將延續至明年，並強調供應鏈維持較高庫存水位現象仍將持續一段期間，打臉外資先前釋出半導體產業面臨庫存調整與潛在砍單疑慮等看法。