〈財報〉GaN大廠納微Q3業績續揚 估Q4再成長3成

第三代半導體氮化鎵 (Gan) 功率 IC 龍頭納微半導體 (Navitas) 周二 (9 日) 公布 2021 會計年度第三季財報，受惠資料中心、太陽能與電動車相關應用帶動，營收持續成長，另外，納微也與新快充合作夥伴 Anker 推新品，預估第四季營收將進一步提升。

納微 (NVTS-US) 第三季 (截至 9/30) 營收為 5600 萬美元，年增 61%，前 9 個月營收年增 128%，淨虧損 9500 萬美元，較去年同期虧損金額擴大，每股虧損 0.57 美元。

執行長 Gene Sheridan 表示，全球 GaN 潛力市場規模 20 億美元，目前滲透率僅 2 至 3%；未來除手機快充，資料中心、太陽能、電動車這些，都將導入快衝，市場成長速度將加速，有助公司營收成長。

另外，納微表示，第三季特殊目的收購公司 (SPAC) 合併上市流程已完成，目前有超過 130 項專利正在申請當中，將全力掌握第三代半導體商機。

展望未來，納微預計第四季營收將成長至 7400 萬美元，增幅約 5% 上下，年增約 60%，毛利估季增 44%。

業務方面，納微表示，第三代 GaN 功率 IC 已推出，與離散式 GaN 相比，充電器平均尺寸減少 30%，穩定性和可靠性進一步提升，目前聯想 YOGA 筆電與小米 Note11 Pro + 都採用在快充配件上。

納微也開拓超高速充電器市場，其中，GaNSense 技術使快充能在短短 20 分鐘內為充滿 4500 mAh 電池，小米也已採用該技術 GaN 功率 IC，另外，納微更宣布與 Anker 進行戰略合作，第三季已推出兩款 GaN 快充，未來還將持續推出新品。

手機快充方面，目前 164 款 GaN 快充已量產，未來 150 款以上快充將於未來幾季開發、出貨。

納微也將發展拓展至太陽能、電動車與儲能市場，並獲得 Enphase Energy、Brusa 與 Compuware 業內領導廠商青睞，此外，客製化 GaN IC 將於 Q4 送樣。

納微與小米的合作除了手機快充產品外，還將成為小米 100 億美元電動車計畫供應商。