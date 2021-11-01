〈觀察〉蘋果推GaN快充商機加速爆發 兩家台廠受惠

蘋果 (AAPL-US) 發表全新 MacBook Pro 後，首款採用 GaN(氮化鎵) 技術的快充充電器也跟著亮相，隨著蘋果 GaN 快充產品上市，可望加速消費性電子產品快充滲透率；其中台積電 (2330-TW) 為 GaN 功率晶片龍頭廠納微半導體 (Navitas) 代工廠，富采旗下晶成半導體傳為蘋果 GaN 快充磊晶供應商，將同步迎來 GaN 快充產品高速成長期。

近年來，充電器持續朝高功率密度方向推進，而在矽元件面臨極限時，GaN 元件應用在充電器上，便可提供高效、高功率密度、溫度更低且體積更小的快充產品，另一方面，GaN 技術提升下，也逐步降低 GaN 跨入快充充電器市場的門檻。

去年蘋果發表 iPhone 12 時，宣布 5W 充電器未來不再是新機標配，市場對蘋果可望推出 GaN 快充的期待持續升溫，而蘋果此次推出 140W USB-C 充電器，正式宣告步入 GaN 快充時代，也顯示百瓦級大功率快充產品進入成長期。

隨著蘋果加入陣營，推升第三代半導體消費應用發展，GaN 快充商機可望加速爆發。據 TrendForce 研究指出，GaN 功率電晶體價格不斷下降，加上技術方案愈趨成熟，預估至 2025 年 GaN 在整體快充領域市場滲透率將達 52%。

而蘋果首款上架開賣的 GaN 充電器，採用納微半導體晶片，其為全球首家 GaN 功率晶片設計公司，今年市占率可望達 29%，成為產業龍頭廠。

納微半導體成立於 2014 年，在草創初期就和台積電合作，今年投片更從 6 吋廠擴至 8 吋廠，以提高產能，該公司日前也在美國那斯達克順利掛牌，成為首家掛牌的 GaN 功率晶片設計公司。

除台積電為納微半導體 GaN 晶片關鍵供應商外，因台積電產能有限，傳將 GaN 磊晶訂單外包給富采旗下晶成半導體負責代工；在蘋果未來可望導入更多 GaN 快充產品下，台積電、富采都將同步受惠。