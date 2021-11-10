〈商品報價〉運價回神BDI再漲3% 鐵礦砂期貨跌破90美元 

海岬型及巴拿馬型運費攀升，合計增加逾 2600 美元，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (9 日) 上漲 87 點，或 3.2% 至 2805 點，連續第二個交易日上漲。中國進口量下降，且鋼鐵產量將進一步放緩，使連續月紐約鐵礦石期貨價重挫 6.7% 至 86.71 美元。

海岬型船運費指數 (BCI) 攀升 297 點，或 8.79% 至 3675 點，觸及一周以來高點；平均日租金增加 2461 美元至 30475 美元，站回 3 萬美元大關。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 反彈 21 點，或 0.69% 至 3084 點，結束連 10 個交易日的跌勢；平均日租金增加 195 美元至 27759 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 續跌 50 點，或 2.14% 至 2284 點，為近 6 個月以來低點。

鐵礦砂部分，中國海關公布最新數據，中國前 10 月進口鐵礦石 9.33 億噸，年減 4.2%。連續月紐約鐵礦石下挫 6.75% 至 86.71 美元；天津港進口價轉跌 1.5% 至 92.45 美元。

此外，中國限制鋼鐵今年生產量不得超過去年的 10.6 億噸，現在已達 8.06 億噸，預計最後一季的產量將加速放緩，鋼企補庫存再度壓抑鐵礦砂需求。