外資看海運淡季市況未反轉 留意中遠回購股份時機點

近來海運股股價陷入持續破底壓力，不過，美系外資今 (20) 日出具最新報告指出，即便進入第四季傳統淡季，全球港口塞港僵局仍持續惡化，再加上中國黃金周後出口貨量再度增加，供不應求狀況未變，同時，中遠海運控股在海運族群股價走跌之際宣布回購股份，時機點值得留意。

海運業者陽明 (2609-TW) 今日指出，多數商港仍面臨壅塞問題，船期延誤狀況未見改善，但各國海上運輸需求仍暢旺，出口艙位供不應求，因此，針對台灣出口艙位短缺的中東線，繼 10 月開一航次加班船靠高雄後，預計 11 月再進行臨時性運力調整增開 1 航次，以紓緩近期國內產業出口艙位壓力。

美系外資說明，歐洲和亞洲港口壅塞情況正在惡化，同時，美國港口停泊船舶總數也創歷史新高。

即使正進入貨櫃傳統的淡季，美系外資觀察到，中國黃金周假期後海運需求開始回升，尤其接下來北京將進行冬奧會賽事，預料這波庫存補貨週期將延續至農曆年後。

另一方面，美國零售銷售保持強勁，終端需求回補一路看到至明年第二季。

美系外資也提到，中遠海運控股宣布於 10 月 18 日通過上海證交所增持公司 A 股 790 萬股，約占總股本的 0.049%，此回購股份舉動，反映中遠認為當前股價被低估。

美系外資表示，貨櫃海運進入傳統旺季後，市場對現貨運價放緩擔憂造成投資人股票拋售，但中遠此時反而實施股票回購，時機點值得留意。