馬斯克擬賣股消息發酵 特斯拉兩日來市值蒸發近2000億美元

特斯拉執行長馬斯克提議出售股份等消息發酵，繼周一暴跌近 5% 之後，周二 (9 日) 崩跌近 12%，是去年 9 月以來最大連兩日跌幅，市值共蒸發 1990 億美元，但目前仍保持「1 兆美元市值俱樂部」成員的資格。馬斯克的財富兩天來則減損 500 億美元。

馬斯克上周六針對是否出售 10% 股份在推特發起投票，結果 350 萬人當中有 57.9% 贊成賣股，此消息促使投機者在馬斯克賣股前搶先拋售，導致特斯拉股價大跌。

這並非特斯拉唯一負面消息，電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 周二在推特上說，馬斯克賣股套現並非擔心富人稅，可能是為了償還個人債務。

此外，有消息傳出，早在推特投票前，馬斯克的弟弟 Kimbal Musk 已經先賣出一些股票。事實上自特斯拉市值在 10 月 28 日衝破 1 兆美元以來，已有多名董事出售股份，包括馬斯克弟弟、董事長 Robyn Denholm、董事 Ira Ehrenpreis 和 Antonio Gracias，都脫手價值上億美元的持股。

Tudor Pickering 分析師 Matt Portillo 說，從長期觀點來看，特斯拉股票估值過高，投資人陷入掙扎，馬斯克提議賣股只是給投資人一個調整的藉口。

Miller Tabak + 首席市場策略師 Matthew Maley 認為，這波賣壓是正常且健康的拉回，是投資人對過度超買的反應。

特斯拉 (TSLA-US) 股價周二收盤下跌 11.99% 至每股 1023.50 美元，但今年來仍累積上漲 45%，市值也保持在 1 兆美元以上。前陣子的大漲主要歸功於強勁的第 3 季財報和交車數據，以及租車巨擘赫茲 (Hertz)(HTZZ-US) 宣稱向特斯拉下訂 10 萬輛 Model 3，打造電動車車隊。

特斯拉今年來股價走勢。來源: Bloomberg

彭博億萬富豪指數顯示，馬斯克最新身價報 3230 億美元，領先亞馬遜創辦人貝佐斯的幅度縮小。

方舟創新 ETF(ARKK-US) 過去幾個月來持續脫手特斯拉股票，但在周二拋售潮中仍蒙受 7.5 億美元損失。特斯拉第二大個人股東、甲骨文 (ORCL-US) 創辦人艾里森 (Larry Ellison) 則損失 21 億美元。

分析師：輝達自駕晶片進展值得關注

晨星分析師 Seth Goldstein 指出，晶片大廠輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 在自駕車領域的布局，可能削弱特斯拉在自駕技術領先對手的優勢，預測特斯拉將承受進一步的賣壓。

他說：「輝達的自駕技術進展，是造成特斯拉周二壟罩賣壓的原因之一。就算特斯拉目前在自駕領域保持領先，但若輝達的技術有良好進展，而且開始應用到其他汽車品牌 2024 年出廠的新車上，特斯拉將面臨更激烈的競爭。」

新進和傳統車廠帶來的壓力

另一方面，近期無論是新創還是傳統車廠，都正在電動車領域快馬加鞭發展。獲亞馬遜、福特等注資的新創公司 Rivian 本周將首次公開發行股票 (IPO)，該公司的七人座電動休旅車 R1S 預定下個月開始交車給消費者。

另外，根據中國乘用車協會最新統計，福斯汽車 (Volkswagen) 的 ID 系列純電動車 10 月在中國賣出逾 1.2 萬輛，所有電動車款 10 月賣出超過 1.6 萬輛。而特斯拉同期以 13725 輛銷量落後，上海廠生產的 54391 輛車當中，有 40666 輛都外銷。

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