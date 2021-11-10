拜登擬斥資數十億美元升級老舊港口 強化美國供應鏈

美國 1.2 兆基礎設施法案通過後，拜登政府周二（9 日）表示，將斥資 40 億美元在未來 60 天內對沿海港口、內陸水道以及其他符合條件的設施進行工程整修，以解決當前供應鏈問題。

一名政府高級官員表示，該計畫將撥出 34 億美元優先升級老舊的檢查設施，以提高南北邊境的國際貿易效率，該名官員說：「這是一項遲來的基礎設施改善，過去顯然一直是個瓶頸。」

該名官員說，政府計畫將航運公司、港口營運商、鐵路、卡車司機、倉庫與貨物等數據標準化並共享，讓企業與營運商透過數據交流避免延誤與效率低下。目前美國數位服務小組（US Digital Service）正與聯邦海事委員會（FMC）攜手合作建立數據框架，以便更有效運輸貨物。

全球供應鏈繼續受到疫情、消費者需求激增、勞動力短缺和海外製造商延誤的影響，造成運輸成本和通膨上升。

拜登周三（10 日）將訪巴爾的摩港，討論上周通過的基礎建設法案如何改善港口與加強供應鏈。該法案是美國歷史上最大的一筆聯邦投資，其中包括支出 170 億美元用於沿海和內陸港口、水道和美國邊境入境口岸的基礎設施改善。

此外，拜登上月為解決供應鏈問題，宣布擴大洛杉磯港口的裝卸能量，每周 7 天 24 小時全天候營運，以緩解運輸堵塞等亂象，避免擾亂美國年底的消費旺季。

洛杉磯港與長灘港務局隨後也宣布新規定，等待卡車轉運的貨櫃，可在碼頭上免費堆放 9 天，由鐵路轉運的貨櫃可堆放 3 天，逾期將向船公司收取每櫃 100 美元的滯留費，每逾 1 日每櫃加徵 100 美元，已於 11 月 1 日生效。