福斯汽車擬在德蓋新廠 力拚特斯拉超級工廠

隨著特斯拉 (TSLA-US) 在柏林的超級工廠開工日期越來越近，福斯汽車（Volkswagen）周二（9 日）表示，計畫在自家德國沃爾夫斯堡（ Wolfsburg）總部附近建造一座最先進的電動車廠，提高競爭力。

福斯蓋新工廠的計畫在未來幾周仍需獲公司監察委員會的同意，該計畫為生產旗艦電動汽車 Trinity 的一部份，福斯希望從 2026 年開始生產該款電動車。

福斯並未給出蓋新廠的成本預估，但表示新廠生產 Trinity 車款的速度為 10 小時一輛，與特斯拉計畫在超級工廠生產 Model 3 的時間差不多，較勁意味濃厚。

福斯之所以規劃蓋新廠、而非改造現有工廠，是為了避免限制製造技術徹底改革的可能性。品牌長 Ralf Brandstätter 說，新廠可以實現高效率、不受現有工廠結構限制，而且能逐漸實現主要工廠現代化的目標，提高生產水準。

執行長改口沒有要裁員 緩和勞資雙方緊張關係

福斯汽車執行長 Herbert Diess 先前曾將沃爾夫斯堡的工廠與特斯拉的超級工廠比較，認為自家工廠在效率與速度方面遠遠落後特斯拉，計畫透過裁員三萬人降低公司成本提升競爭力，引發勞資雙方關係惡化。

不過 Diess 周二在一段影片中向員工喊話公司沒有裁員計畫，希望藉此修復雙方間的關係，他在影片中說：「我的重點不是裁員，而是希望在新技術、新環境下保持公司競爭力。」