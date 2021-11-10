PC用LCD面板行情下滑 2年半以來首見

《日本經濟新聞》9 日報導，PC 個人電腦用途的 LCD 面板價格出現 2 年半以來首度下跌，指標產品的 10 月份大宗交易價格月減約 2% 。由於宅經濟需求告一段落，電視機用面板價格持續下滑，面板廠開始把部分的產能挪給 PC 用面板使用，供需吃緊問題因而放緩。

行情指標的筆電用 15.6 吋 (HD 解析度) 面板的大宗交易價格，在 10 月份報每片 43 美元左右，較前月便宜約 1 美元，是 2019 年 6 月以來的首度下跌。

電視機用 32 吋 Open Cell(無搭載背光模組的半成品) 的 10 月份大宗交易價格，每片 45 美元左右，約較前月份便宜 10 美元 (18%)；55 吋面板也便宜約 31 美元 (17%)。

電視用面板行情自 7 月份以來持續下滑，和前一波高點的 6 月份相比，約便宜 3 到 5 成。

根據美國 DSCC 和中國 DiScien(迪顯諮詢) ，今年第三季的全球 LCD 電視出貨台數和 2019 年同期相比，似乎減少 7%。

由於 PC 用面板的需求暢旺，面板廠商開始把部分的電視用面板產能挪給 PC 用面板使用。有電腦製造商指出，面板供需緊繃的問題從今年 9 月左右就開始好轉。

此外，中國的晶圓代工廠擴大驅動 IC 的生產，相關供貨似乎好轉，這對面板廠商而言也是好消息。

Omdia 的資深研究總監謝勤益分析，雖然部分高解析度面板所使用的驅動 IC 目前似乎還仍有短缺問題，但整體而言正逐漸好轉。

IDC 表示，第三季的全球 PC 共出貨 8665 萬台，年增 4%。和前一季相比的成長率雖然放緩，不過企業用途的相關出貨仍存在。

DSCC 亞洲代表田村喜男則認為，電視機用途的面板面積占整體 7 成，如果電視用途的面板供應沒有收緊，PC 用面板行情的下滑走勢就有可能一路持續到明年。