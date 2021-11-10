〈美股盤後〉特斯拉崩落近12% 四大指數盡墨

週二 (9 日) 美國公部 10 月生產者物價指數 (PPI) 符合預期，10 年期美債殖利率大跌至 7 週以來最低，銀行股隨之走跌，特斯拉崩落近 12%，科技股表現黯淡，終場美股四大指數自歷史高位回落，道瓊跌逾 100 點，結束 2017 年 10 月以來最綿長的連漲紀錄。

經濟數據面，美國公布 10 月生產者物價指數 (PPI) 年增 8.6%，維持於近 11 年高點，意味著供應鏈瓶頸持續，加劇市場對通膨壓力的擔憂。

政經消息方面，聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二透露，Fed 會考慮一系列廣泛的指標來衡量經濟離實現充分就業的程度，他指出：「當盡可能多的人能工作時，經濟會更健康、更強勁。」

美國通過 1.2 兆美元基礎建設法案後，拜登政府週二宣布，將斥資 40 億美元升級老化的美國港口、內陸水道以及其他符合條件的設施，以解決當前供應鏈問題。美國總統拜登還傳出與 Walmart、UPS、聯邦快遞 (FedEx) 和 Target 執行長談話，討論緩解供應鏈瓶頸的問題。

外媒報導，拜登和中國國家主席習近平的虛擬峰會將於下週舉行，但具體時間未定。與此同時，拜登宣布延長川普時期出台的中國軍方關聯企業投資禁令。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.5 億例，死亡數突破 506 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 73.4 億劑疫苗。

週二 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 112.24 點，或 0.31%，收 36,319.98 點。

那斯達克指數下跌 95.81 點，或 0.6%，收 15,886.54 點。

標普 500 指數下跌 16.45 點，或 0.35%，收 4,685.25 點。

費城半導體指數下跌 2.8 點，或 0.07%，收 3,800.6 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，公用事業、材料和必需消費品板塊領漲，非必需消費品、金融和資訊科技板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.25%；Meta (原臉書) (FB-US) 跌 0.96%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.075%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.50%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.31%。

道瓊成分股以 Visa 領跌。Visa (V-US) 下跌 3.22%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.07%；IBM (IBM-US) 下跌 1.67%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.6%；Nike (NKE-US) 上漲 1.15%。

費半成分股漲跌不一。AMD (AMD-US) 跌 0.83%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.48%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.68%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.18%；美光 (MU-US) 上漲 1.38%；高通 (QCOM-US) 漲 0.54%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.72%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.69%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.33 %。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.25% 至每股 150.81 美元。蘋果 執行長庫克週二透露他個人持有加密貨幣，但他表示 Apple Pay 不會在短期內提供加密貨幣功能。

Nvidia 週二股價震盪收黑 0.48% 至每股 306.57 美元。Nvidia 週二舉行 NVIDIA GPU 技術大會 (GTC)，該公司發表虛擬化身技術 Omniverse Avatar 與合成資料生成引擎 Omniverse Replicator 等最新技術，料將有助於建構元宇宙。

元宇宙概念股 Roblox(RBLX-US) 暴漲 42.23% 至每股 109.52 美元。Roblox 週一盤後公布財報和財測皆優於預期。第三季每股虧損達 0.13 美元，排除延遲收入的營收年增 102% 達 5.094 億美元。訂閱收入達 6.378 億美元，年增 28%。平均每日活躍用戶年增 31% 至 4,730 萬戶。

Paypal 最新財報營收 (61.8 億美元) 低於華爾街預期，第四季財測亦令人大失所望，Paypal (PYPL-US) 暴跌 10.46% 至每股 205.42 美元。

美國老牌工業巨擘奇異集團宣布分拆三家公司，將聚焦於航空、醫療保健及能源事業。奇異 (GE-US) 週二股價上漲 2.65% 至每股 111.29 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 崩跌 11.99% 至每股 1,023.50 美元，創 2020 年 9 月以來最大單日跌幅。電影「大賣空」主角原型貝瑞 (Michael Burry) 週二暗示，馬斯克想賣股套現不是擔心富人稅，而是為了償還個人債務。

經濟數據

美國 10 月 PPI 年增率報 8.6％，預期 8.6%，前值 8.6%

美國 10 月 PPI 月增率報 0.6％，預期 0.6%，前值 0.5%

美國 10 月核心 PPI 年增率報 6.8％，預期 6.8%，前值 6.8%

美國 10 月核心 PPI 月增率報 0.4％，預期 0.5%，前值 0.2%

紅：PPI 年率走勢，藍： 核心 PPI 年率走勢 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

FactSet 數據顯示，截至週二收盤，標普成分股中有 460 家公司公布最新財報，其中 81% 的企業獲利超過預期。

Oppenheimer Asset Management 首席投資策略師 John Stoltzfus 表示：「隨著第三季財報季的結束，從現在到年底，經濟數據和經濟重啟進展將成為投資者關注的焦點。」

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示：「美股經歷令人難以置信的漲勢，因此釋放一些壓力是完全正常的。這提醒人們，股市不可能天天上漲，週二看到一些賣超疲軟現象，這沒有什麼好過度擔憂的。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主