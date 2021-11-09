受供應鏈中斷打擊 德國出口連兩月下滑

德國統計局周二 (9 日) 表示，德國 9 月出口連續第二個月下降，而進口幾乎停滯，進一步表明供應鏈中斷，正在使這個歐洲最大經濟體的複甦複雜化。

數據顯示，德國 9 月經季節調整出口較前月減少 0.7%，至 1123 億歐元 (1297.5 億美元)，差於預期的持平。進口增長 0.1% 至 992 億歐元，低於預期的增長 0.6%。

9 月數據與疫情前的的 2020 年 2 月相比，出口仍減少 0.3%，而進口則增長 7.8%。

Bankhaus Lampe 經濟學家 Alexander Krueger 表示，供應瓶頸正在給生產帶來壓力，這反過來又會阻礙出口，他認為，這種趨勢可能會持續到今年剩餘時間。

9 月份的貿易順差為 132 億歐元，遠低於疫情之前的水準，當時每月經常超過 200 億歐元。

具體數據顯示，德國對英國出口年減 10%，至 57 億歐元，對中國出口年減 0.2%，至 85 億歐元，對美國的出口年增 16.2%，至 108 億歐元。

Krueger 認為，來自中國的需求疲軟也是一個隱憂。只有當供應鏈運作更加順暢時，才可能大幅增長。

德國經濟部上個月將今年的出口增長預期，從 4 月份預測的 9.2% 下調至 8.6%，理由是製造業正面臨「歷史上罕見的中間產品短缺」。