德國11月消費者信心數指續升 超越市場預期

根據研究機構 GfK 在週三 (27 日) 公布的最新調查數據顯示，儘管通膨持續上升，但德國 11 月消費者信心指數仍保持高位，連續第二個月上升。

針對約 2000 名德國人的調查顯示，德國 11 月消費者信心指數上升至 0.9，高於 10 月份的 0.4，並遠高於市場預期的 - 0.5。

然而，GfK 也警告表示，如果物價繼續攀升，消費者的樂觀情緒恐將難以維持，物價的上升趨勢也將延遲消費者信心基本面的復甦。

GfK 專家 Rolf Buerkl 表示：「德國民眾似乎預期物價將會進一步上漲，這就是他們在目前購物時審慎考慮的原因，以避免更高的價格。」

德國政府的數據顯示，德國 9 月份通膨加速高於預期，消費者物價指數 (CPI) 較去年同期增長 4.1%，高於 8 月份的 3.4%，創下了 1993 年以來最大增幅，主要是由於能源價格飄升以及增值稅回升。

KfW 首席經濟專家 Fritzi Koehler-Geib 預期，到年底能源價格恐將維持在高點，預期將使這德國整體通膨率在剩下時間內都維持在高於 3%，隨後才會回落至低於 2%。有知情人士表示，德國政府預計今年通膨將升至 2.9%。

德國商業銀行首席經濟學家 Jörg Krämer 表示，在經歷了夏季期間約半年的強勁復甦後，第四季德國經濟幾乎不會再度成長，德國如今正面臨停滯性通膨的巨大風險。