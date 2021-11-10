〈台股盤前要聞〉台積拍板高雄設廠、群聯助攻超微奪Meta單 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台積電與 Sony 共同宣布在日本熊本新建晶圓廠，台積電將投資 70 億美元，Sony 持股不超過 20%，台積電同時也證實將赴高雄設新廠；超微奪下 Meta 晶片大單，可望大啖元宇宙商機，群聯與超微合作關係密切，營運可望沾光。以下是今 (10) 日必看重要財經新聞。

台積電拍板日本、高雄建新廠

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (9) 日與索尼半導體解決方案公司 (Sony Semiconductor Solutions Corporation, SSS) 共同宣布，台積電將投入 70 億美元，於日本熊本市設立子公司 JASM，初期將採 22/28 奈米製程，月產能 4.5 萬片，預計明年動工興建，2024 年生產，Sony 將取得不超過 20% 股權。閱讀全文...

台積電也宣布，因應市場需求，決議在高雄設立生產 7/28 奈米製程晶圓廠，預計 2022 年動工、2024 年量產。閱讀全文...

群聯助攻超微 奪 Meta 元宇宙單

超微 (AMD)(AMD-US) 宣布，將為 Meta 打造資料中心晶片，其中 NAND Flash 控制 IC 廠群聯 (8299-TW) 過去也曾緊急救援超微，雙方具備革命情感，在超微取得 Meta 大單後，群聯也可望同步大啖元宇宙商機。閱讀全文...

譁裕打進美系低軌衛星商供應鏈

天線廠譁裕 (3419-TW) 積極布局高端新應用，總經理陳世忠透露，已打進美系低軌道衛星商供應鏈外，並通過蘋果 (AAPL-US) MFi 認證，未來將生產相關 PD(Power Delivery) 快充產品。閱讀全文...

台積電 Q3 配息 2.75 元、明年 3/16 除息 任命徐國晉為先進封測組織副總

台積電昨 (9) 日召開董事會，通過第三季配息 2.75 元，維持上季配息水準，預計明年 3 月 16 日除息，台積電並通過包括核准資本支出逾 90 億美元、日本新設子公司及任命回鍋的前美光董座徐國晉擔任副總經理等議案。閱讀全文...

日月光投控 10 月營收 527.48 億元 創歷史次高

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 昨 (9) 日公告 10 月營收 527.48 億元，月減 1.84%，年增 10.09%，累計前 10 月營收 4498.09 億元，年增 19.63%；受惠封測產能稼動率維持滿載，加上 EMS 事業維持相對高檔，10 月營收創下歷史次高。閱讀全文...

加密貨幣總市值首衝破 3 兆美元 板卡廠營運催馬力

加密貨幣熱潮持續發酵，比特幣、以太幣近一日價格雙雙創下歷史新高，連帶推升全球加密貨幣總市值首度衝破 3 兆美元大關，市場預期，隨著加密貨幣熱潮延續、應用擴大，顯卡需求也將維持高檔，有利台主板廠華擎 (3515-TW)、撼訊 (6150-TW) 等營運。閱讀全文...

南電 Q3 毛利率 31.23% EPS 4.82 元同創高 前三季賺逾 1 股本

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 昨 (9) 日公布第三季財報，受惠 ABF 載板價格續揚，加上產能優化效益顯現，營運三率三升，毛利率更衝破 30%，達 31.23%，創歷史新高，稅後純益 31.13 億元，年增 198%，每股稅後純益 4.82 元，累計前三季每股純益已達 10.88 元，大賺超過一股本，改寫新猷。閱讀全文...

金融三業前 10 月裁罰近 2.65 億元破紀錄 15 家苦主全都露

無良理專頻傳，加上金檢缺失等問題，讓金管會近年來加重懲處，今 (2021) 年以來截至 10 月，金融三業 (銀行、保險、證券) 合計已苦吞 294 張罰單，累計罰鍰金額近 2.65 億元、創歷史新高，已超越去年全年罰金，挨罰金額最高的 15 家業者也全都露。此外，金管會明年預算案同時出爐，訂出 2.91 億元目標。閱讀全文...

光洋科經營權之爭 董座馬堅勇上火線釋疑 透露台積電高度關注

靶材大廠光洋科 (1785-TW) 爆發經營權之爭，董事長馬堅勇昨 (9) 日親上火線召開記者會，指控台鋼盟有三件違法事項，並強調自己是正派董事長，透露台積電 (2330-TW) 等多家國內半導體、循環經濟客戶，對此事件都相當關注。閱讀全文...