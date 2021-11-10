低估股勇敢布局：聯電

全球車用晶片持續短缺，部分車廠因車用晶片缺貨被迫減產，第三季晶圓廠已優先安排生產車用晶片，但整體晶片短缺情況預計將持續到 2023 年才得到緩解，車用晶片大多採成熟製程，但成熟製程目前各家代工廠產能利用率皆達到 100% 甚至超過，不少 IC 設計廠、IDM 廠為了確保產能無虞，提前和晶圓廠簽下長約，甚至擴大下單提高片量。

像是記憶體設計廠鈺創 (5351-TW)10 月份和晶圓代工廠力積電簽訂超過 2 年的產能預約協議書，確保拿下產能後，近期搭上元宇宙題材，股價自 10 月低點 37.1 元，短短不到一個月時間大漲一倍。晶圓代工簽長約成為常態，將能確保未來產能擴出後，減輕供需一旦反轉所造成的壓力，加上龍頭台積電全面調漲 2022 年代工價格後，其餘二線晶圓廠亦跟進漲價，上半年產能已滿，訂單能見度看至 2022 年下半年。

聯電前三季大賺 3.26 元，明年 Q1 報價續漲

台積電旗下世界先進同樣主攻成熟製程，今年前三季 EPS 為 4.94 元，公司法說會亦表示訂單能見度到 2022 上半年，第四季營收將維持成長趨勢，世界先進因切入第三代半導體，今年股價自百元起漲，創下歷史新高價 177 元，全年獲利上看 7.2 元，本益比已接近 25 倍。反觀聯電 (2303-TW) 營收主要在成熟製程，Q3 營收創下歷史新高 559 億，單季 EPS 繳出 1.43 元，毛利率更來到 36.75% 大幅成長，前三季 EPS 3.26 元，光是前三季獲利總和就已超過前 2 年 EPS 總和水準，全年獲利估 4.4 元，外資自 9 月高點 72 元後一路賣，短短兩個月大賣 67.7 萬張，似乎有點賣過頭。

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