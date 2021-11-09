代工廠10月營收 廣達站上千億元、仁寶寫次高

代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 今(9) 日公布 10 月營收，廣達在遞延訂單出貨、料況改善下，筆電出貨優於上月，帶動單月營收站上千億元大關，達 1006.44 億元、月增 22.6%，創今年單月新高，仁寶 10 月營收則連四個月站穩千億元大關，達 1168.35 億元、月減 7.6%，仍創下歷史次高紀錄。

廣達 (2382-TW)

廣達 10 月營收重回千億元大關，達 1006.44 億元，月增 22.6%、年增 11.4%，為今年單月新高，累計今年前 10 月營收達 8914.63 億元，年增 1.5%。

出貨方面，廣達 10 月筆電出貨達 610 萬台，月增 1.67%、年增 1.67%，連兩個月筆電出貨站穩 600 萬台大關，累計今年前 10 月筆電出貨已達 6150 萬台，超越去年全年的 5980 萬台。

廣達表示，上季筆電出貨受料況、物流塞港影響不如預期，相關遞延訂單在 10 月起陸續出貨，加上客戶新品推出，整體出貨回溫，第四季需求仍強，但出貨仍要視料況而定，伺服器同樣面臨缺料，但全年維持雙位數成長。

廣達周五 (12 日) 也將召開法說，預期將公布第三季財報，並釋出本季、明年營運展望。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 10 月營收雖受季底基期較高影響，但仍連四個月站穩千億元，單月營收 1168.35 億元，月減 7.6%、年增 3.6%，改寫單月次高紀錄，累計前 10 月營收達 9846.81 億元，年增 19%，同步創下歷年同期新高。

出貨方面，仁寶 10 月筆電出貨為 510 萬台，月減 10.53%、年減 5.56%，累計前 10 個月筆電出貨則達 4650 萬台、年增 24.66%。

仁寶表示，供應鏈料況持續緊張，10 月筆電出貨下滑主要受上月季底基期較高影響，整體第四季筆電出貨估持平或較第三季 1530 萬台小幅成長，全年成長 10-15% 目標則可望達標，非筆電方面同樣因第三季基期較高，估第四季成長放緩，但看好車電、智慧型手機等產品動能。

展望未來，仁寶指出，第四季料況吃緊並未明顯改善，每月都持續追料，中長期則持續看好商用需求成長將優於消費性產品。