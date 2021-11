〈雙11捎捷報〉遠百百貨、零售強打線上牌 Q4旺季更旺

隨著國內電商滲透率持續提升,各大實體零售商今年更積極參與雙 11 檔期,遠百 (2903-TW) 今 (9) 日指出,遠百 Online 線上周年慶在雙 11 期間再加碼回饋,而旗下愛買線上購物已開紅盤,雙 11 活動開跑至今業績較平日成長多達 50%,為第四季傳統零售旺季,再添營運成長新動能。

遠百指出,遠百 Online 舉辦線上周年慶中,隨著雙 11 炒熱內需,即日起再擴大加碼回饋,雙 11 期間最高回饋上看 32%,有助進一步推升第四季業績。

而愛買今年更是積極參與雙 11,月初即陸續推相關早鳥活動,帶動平均訂單金額較平常成長 30%,早鳥暖身活動業績已大增 50%,而近一周業績更較去年同期翻倍成長。

愛買統計,3C 家電的品類業績成長幅度最高,暴增 3 倍。

遠百運用集團零售資源,強化百貨和量販的同時,HAPPY GO 極點平台也在集團生態圈中祭出點數大回饋助攻買氣,全新推網購導購服務平台「HAPPY GO 購賺點」,結合各大綜合電商、食品生鮮、服飾美妝等各大類精選品牌館,藉此鞏固零售版圖和市占。

HAPPY GO 旗下的市調顧問品牌 GO SURVEY 近期調查發現,55-65 歲的樂齡世代在過去一年展現驚人的網購力,有一群樂齡世代的 HAPPY GO APP 重度使用者,每人年平均花費已超過 17 萬元。

GO SURVEY 表示,隨著電商消費購物已成大趨勢,樂齡世代絕對是未來電商可持續鎖定耕耘的消費主力族群。