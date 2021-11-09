0055、00850殖利率皆逾3% 一次掌握金融、ESG存股

ETF 存股正夯，ETF 零股交易熱度及投資人數節節攀高。元大 MSCI 金融 (0055-TW)、元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850-TW) 即將在 11 月 19 日除息，兩檔 ETF 殖利率皆超過 3%，想打造現金流及放大一桶金的投資人，可掌握金融、ESG 存股。

證交所統計，近期盤中零股交易 ETF 的成交量迭創新高，熱門標的包括「國民 ETF」元大高股息 (0056-TW) 等，集中有配息的台股 ETF，顯示許多小資族把握波動進場，整體有投資 ETF 的投資人數也超過 300 萬大關。

法人指出，盤中零股熱門標的常見 ETF、金融股和權值股等，其實小資族打造現金流，也可考慮金融股 ETF 替代個股，掌握投資分散、降低成本及每年配息等三大優勢。

即將除息的「元大 MSCI 金融 ETF」，成分股中網羅國泰金、富邦金、玉山金等主要金融股，截至 11/5，若各買進該 ETF 的成分股一張，總計要斥資 71.6 萬元，而一張元大 MSCI 金融僅 2.3 萬元，成本差距將近 30 倍。

且元大 MSCI 金融今年預估配息 0.75 元，配息率 3.1%，不論今年或長期配息表現不輸熱門金融股。

比較目前股東最多的十大金融股，包括：兆豐金 (2886-TW)、元大金 (2885-TW)、華南金 (2880-TW)、玉山金 (2884-TW)、開發金 (2883-TW)、台新金 (2887-TW)、國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW) 以及第一金 (2892-TW) 等，自元大 MSCI 金融首次配息的 2010 年以來，這檔 ETF 每年平均配息 0.49 元，優於玉山金、開發金、台新金、國泰金、中信金及第一金的每年平均股息金額。

另一檔即將除息的元大臺灣 ESG 永續 ETF，該 ETF 的成分股一度和台股代表性的市值型 ETF-「元大台灣 50」(0050-TW) 高度重複，而有「ESG 版 0050」稱號。近期國際資金加速投資 ESG，激勵 ESG 概念股表現水漲船高，元大臺灣 ESG 永續 ETF 今年以來至 10 月底上漲 17.3%，吸引小資族參與。集保結算所統計至今年 10 月底，元大臺灣 ESG 永續有超過 6 萬名投資人持有。元大臺灣 ESG 永續今年預估配息 1.05 元，較去年的 0.9 元增加，成長幅度 16%。

元大投信提醒，投資人挑選高股息 ETF，不應過度重視配息率，應同步留意報酬率和追蹤誤差是否太大；並留意半年配、季配息等一年多次配息的產品，有無單獨一次拉高配息的情況，使年化配息率放大失真。

