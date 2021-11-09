〈雙11捎捷報〉三大電商買氣熱 網家PChome 24h購物首周業績增1.5倍

各大電商目前都在積極進行雙 11 檔期中，國內三大電商平台業績均開出紅盤，網家 (8044-TW) 今 (9) 日表示，旗下 PChome 24h 購物雙 11 正慶首周繳出業績成長多達 1.5 倍，富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網雙 11 暖身慶自 11 月 1 日開跑首日至今，業績年增近 40%，Yahoo 奇摩購物雙 11 暖慶開跑首日流量和業績已較去年大增 5 成。

網家統計，雙 11 檔期開跑至今，以家電、3C 周邊和日用生活類別商品最受消費者青睞，其中，小米、Google、Razer、ASUS 和 CeraVe 等旗艦館，皆創下業績年增 3 倍以上的驚人表現。

網家行銷本部總監鐘紫瑋表示，歸納熱銷前三名品類，可觀察到今年受到疫情影響，消費者對居家生活品質有了更高的要求，帶動小家電需求的強勢成長，而因應政策逐步解封外出人潮變多，運動鞋也成長多達 2 倍。

而 momo 根據雙 11 暖身慶銷售數據觀察，成長幅度前三名的品類為 3C 家電和美妝保養，均較平日成長 3 倍，日用家居也較平日成長 2.5 倍。

Yahoo 奇摩購物則指出，雙 11 暖慶開跑首日流量和業績雙成長，較去年增 5 成、透過行動 App 購買用戶數翻倍漲，統計每秒賣出 10 雙運動鞋、每分鐘賣出 3 件美妝保養品、1 件保健食品，截至目前，前三大熱銷品分別為筆電、黃金和 5G 手機。

Yahoo 奇摩電子商務業務部副總裁蔡伯璟表示，Yahoo 奇摩今年透過整合、開放、體驗升級三大策略，打造全台首個雙 11 結合 5G 和 AR 科技的娛樂互動遊戲節目，並積極打造購物生態圈，推出電商首張最高卡等全新 Yahoo 聯名商務鈦金卡，新卡上市單日申請量攀升 9 倍。