大毅前三季EPS 5.32元 看後市價格持穩明年審慎樂觀

晶片電阻廠大毅 (2478-TW) 今 (9) 日召開法說會並公告財報，前三季稅後純益 7.59 億元，年增 25%，每股純益 5.32 元，來到歷史同期次高；展望後市，大毅表示，價格在原物料高漲下有所支撐，雖然客戶端庫存較高，需要時間去化，但預計到明年告一段落，又會看到不錯的拉貨動能，對明年營運審慎樂觀。

大毅坦言，第三季客戶端受到中國限電以及 IC 短缺等影響，拉貨動能放緩，導致稼動率也較第二季的 8 成下滑，影響毛利率；第四季來看，雖然公司庫存 2 個月尚屬健康，但客戶庫存較高，需要時間去化，預計到明年就會告一段落。

應用來看，大毅看好明年通訊、工控以及車用需求強勁，對公司營收貢獻也將同步增加；從營收占比來看，公司預估明年車用占比將達 10%、通訊也突破 2 成到 21%、工業應用則成長至 15%，不過，消費性電子估下降至 35%、電腦周邊也降至 16%，其他 3%。

除了產品應用改變，大毅也積極調整產品組合，提高保護感測元件的比重，將由目前的 35% 到明年提升至 4 成，晶片電阻則將由 65% 降至 60%；產能方面，大毅今年底晶片電阻將達 400 億顆，但明年則會以保護感測元件，以及通訊、工控、車用等應用作為擴產重點。

大毅第三季營收 15.71 億元，季減 4%、年增 5%；毛利率 29%，季減 1 個百分點、年增 5 個百分點；營益率 17%，季減 4 個百分點、年增 2 個百分點；稅後純益 2.3 億元，季減 18%、年增 75%，每股純益 1.61 元。

累計大毅前三季營收 48.08 億元，年增 20%、毛利率 29%，年增 5 個百分點、營益率 19%，年增 3 個百分點、稅後純益 7.59 億元，年增 25%，每股純益 5.32 元，來到歷史同期次高。