【Wen姐筆記】擺脫蛛網糾纏 多方展翅更上層樓？台積600關分強弱

台股上周五外資大舉歸隊，加權指數收盤 17296.9 點，逼近 17300 點城池，終於擺脫各均線蜘蛛網糾纏! 多方能否展翅更上層樓？17300 城池能否站穩將是關鍵！護國神積台積電 600 元關卡也是後續盤勢強弱觀察重點！今日多空強弱關鍵為 17333 點。關鍵點位為 17256、17313 與 17383 點。

多方上周突破半年線，有將 17100 點城池轉為支撐意味，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點。 17153 與 17200 點如能守穩，短多控盤，17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點，如 17256 點能夠收復，多方攻堅 17300 點企圖明顯！17300 點兩端哨站為 17282 與 17313 點。17333、17366 為 17400 點城池前相當重要雷區，17400 兩端哨戰 17383 與 17422 點，突破才有挑戰 17448 與 17500 點的機會！

17077 點如棄守，短多恐掉球，本波攻勢有降溫疑慮！需提防回測 17047 與 17000 點城池，17000 點兩端哨站為 16988 與 17026 點。需提防恐再次回測季線月線！如 16988 點棄守，需提防回測 16947 與 16900 點城池，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點。如再棄守 16853 點，仍得回測 16800 點城池， 16800 點兩端哨站為 16816 與 16777 點，則是多方第 4 季是否還有行情的最後的關鍵防線。

台股周進入第三季財報公布倒數！盤面個股仍將以反映財報與第四季展望為主！不過重點仍在於聽其言觀其行！頻頻釋出利多，但股價開高走低，或是欲振乏力，投資人也得先停看聽，才能避免再次被當成韭菜！！(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)