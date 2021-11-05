Chromebook晶片需求減少 英特爾市占遭AMD分食

隨著 Chromebook 晶片需求減少，英特爾 (INTC-US) 第三季拱出手讓出超過 2 個百分點的市占給對手 AMD，讓已失去部分技術優勢的英特爾再次受到挫敗。

根據 Mercury Research 數據，今年第三季 AMD 在個人電腦處理器市場占比 24.6%，優於去年同期的 22.5%，尤其是在 Chromebook 晶片需求大幅下降後，更加速 AMD 擴大市占的趨勢。

儘管英特爾仍占有 PC 處理器 75% 的市場，也仍名列全球最大晶片製造商內，但 AMD 逐漸蠶食其主導地位，尤其是在高階電腦市場。

此外，英特爾也正受疫情後遺症影響，去年疫情爆發時，封鎖與隔離措施讓民眾不得不在家工作、上課，造成採用英特爾晶片的 Chromebook 熱銷，然而疫情過後，辦公與上課模式漸漸恢復正常，對該設備的需求也減少。

英特爾在市場上的主導地位正逐漸被 AMD 削弱。(圖片來源：Mercury Research)

Mercury 分析師 Dean McCarron 在一份報告中稱：「低階筆電與 Chromebook 市場蒸發了。」

AMD 與英特爾是 X86 處理器唯一供應商，該型號處理器涵蓋目前多數筆電與桌機的核心晶片，還有網路與企業多數主機。AMD 受惠新產品推出，與英特爾一再延遲 10 奈米製程進度，市占一直穩步成長，在上季更搶下逾 10% 伺服器處理器市場。

此外，受 Chromebook 出貨減少下降影響，採用 Arm 技術生產的處理器市場占比也有所下降，不過 Mercury 表示，蘋果 (AAPL-US) 產品銷售成長，在一定程度上抵銷了該負面因素影響。

英特爾 (INTC-US) 週四股價上漲 0.53% 至每股 50.31 美元，ADM(AMD-US) 勁揚 5.34% 至每股 137.50 美元。

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