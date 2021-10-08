AMD示警CPU於Win11出災情 對效能影響高達15%

CPU 大廠超微 (AMD-US) 示警，Ryzen 系列所有處理器在微軟 Windows 11 新作業系統下運作時效能可能會受影響，某些情況下效能下滑程度恐高達 15%。

超微和微軟在 Ryzen CPU 等系列發現 Windows 11 出現兩個主要問題，其中 Windows 11 可能導致 L3 緩存 (L3 cache) 延遲成三倍。超微表示，此問題可能使大多數程式效能下降 3% 至 5%，而遊戲中的電競類遊戲的效能下降恐達 10% 至 15%。

微軟文件顯示，Zen+、Zen2 和 Zen3 CPU，以及 Ryzen2000、 3000，至 5000 系列 CPU 都會受影響。此外，用於資料中心的 EPYC CPU 以及較新的 Athlon 晶片也會受到影響。

此外，Windows 11 系統也會使超微「優選核心」(preferred core) 技術出現問題，此技術是將工作優先分配給高效能的核心，提高工作處理的效率。超微表示，其技術問題的影響要在大於 8 核心且熱設計功耗 65W 以上的處理器，才會比較明顯。

超微和微軟已表示目前正在積極調查這些問題，兩家公司承諾，本月將計劃透過 Windows 更新和軟體更新以嘗試解決此問題。