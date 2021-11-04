〈台泥75周年〉百周年迎碳中和目標 要求供應商同步落實碳足跡

台泥 (1101-TW) 今年滿 75 周年，今 (4) 日也召開「向 100 年的 TCC 報告」記者會，董事長張安平表示，再 25 年台泥就滿百年，也接近全球 2050 年碳中和目標，因此除了台泥外，也要求近 300 家供應商落實碳足跡調查及減碳，作為採購標準。

張安平表示，已經在供應商大會講過，台泥開採購標案不是買便宜的，而是要品質、信賴，未來還有碳足跡，廠商沒有完整碳足跡的話就可能剔除，雖然在購料上價格可能比較貴，但「綠」是有成本的。

目前全球水泥業共同目標，2030 年達成減碳 25%、2050 年達到碳中和；而依照台泥的要求，中國及台灣共近 300 家供應商需在 2023 年完成碳足跡調查、2030 年減碳 50%。

而聯合國氣候大會 COP26 也正在蘇格蘭 Glasgow 召開，張安平認為，巴黎協定以及現在的 COP26，也許是近年來一個較為可行的解決方案，符合人性基本的方向，與資本主義結合，企業透過量化、計價化的計入減碳的成本與貢獻，並自發性的往更高規格的永續經營進化。

張安平表示，可以改變製作的方法、放棄以前生存經濟的模式 (Pattern)，只有改變經濟的模式，才能改變後面製造跟消費模式，而且是在這一代要改，不是要留給下一代的問題。

張安平強調，目前已經把台泥公司改成 TCC，是 Taiwan Cement Corporation，也可以翻譯成為 Total Climate Commitment(全面氣候承諾)，也必須要走 Total Care Commitment(全面關懷承諾)。