生達擬斥10億元建新廠 估總產能提升7成

生達 (1720-TW) 總經理范滋庭今 (4) 日表示，雖然明年面臨許多大環境不利因素，但看好針劑產品長期需求，規劃投資逾 10 億元建置新廠，初估總產能可提升 7 成。

生達目前廠房利用率達 80-90%，隨著藥物法規趨於嚴謹，既有產能無法再接更多訂單，為跟上新法規，因此規劃斥資約 10 億元建置新廠及升級產線。

范滋庭表示，新廠初步規劃設置針劑與固體產品線，其中，針劑將包括水劑、粉劑與高技術門檻的凍晶針劑；固體產線則可滿足未來日本、美國、中國等海外客戶未來 10 年需求，預計未來年總產能將從目前的 20 億顆，最大擴至 35 億顆。

展望後市，范滋庭指出，受惠中國抗生素針劑業績翻倍，以及業外貢獻，推升今年營運創新高，不過明年面臨原物料成本增加，中國訂單能見度不明朗，將壓抑營收、獲利成長。

生達營收比重方面，台灣占 76%、海外占 24%，又以東南亞營收比重最高，其次為中國、美國與日本。范滋庭說，東南亞、美國、日本預計兩年內穩定成長；中國則受到限電、原物料成本增加影響，明年面臨缺貨危機，成為最大不確定因素。

國內方面，范滋庭表示，為降低缺貨衝擊，目前積極多爭取藥品庫存，並拉長至 5 個多月，明年第一季藥品供應無虞，另外，儘管明年健保價將調降，不過屬於例行性調降，還在可控範圍內。

生達受惠慢性病新藥上市，加上出售廠房、臨床開發案等業外貢獻，前三季稅後純益 5.34 億元，賺贏去年全年、創新高，年增 46.7%，每股純益 2.99 元；第三季稅後純益 1.59 億元，季減 4.22%、年增 39.47%，每股純益 0.9 元。

台灣生物產業發展協會今日頒布「2021 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」得獎名單，生達受惠慢性病藥品在國內市場銷售成果佳，透過垂直整合經營策略，成立 54 年以來每年業績及獲利穩定成長，獲得最大獎項產業金質獎。