〈紐約匯市〉Fed宣布11月QE退場、鮑爾對升息保持耐心 美元走軟 

美元對一籃子貨幣周三 (3 日) 走軟，眾所矚目的美國聯準會 (Fed) 貨幣決策公布，將從 11 月開始縮減購債、從量化寬鬆 (QE) 退場，但聲明仍保留暫時性通膨字眼，強調高通膨將被證明是暫時的，代表 Fed 不急於升息，投資人獲利了結使美元下滑。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.045%，報 94.068，盤中一度跌破 94。

Fed 主席鮑爾宣布，目前每月收購 1200 億美元美國公債和機構抵押擔保證券 (MBS) 的計畫，從 11 月開始將減少 150 億美元，但他對何時升息、進入利率政策「正常化」的階段，仍三緘其口。

Fed 在政策聲明中保留暫時性通膨的字眼，認為高通膨來自疫情和經濟重啟導致的供需失衡，隨著供應鏈瓶頸改善，通膨可望減緩。但最新聲明中增加了高通膨反映「預料為」暫時性因素的彈性措辭。

矽谷銀行首席貨幣策略師 Scott Petruska 說，美元在 Fed 聲明發布後貶值，可能是因為投資人獲利了結，「會議結果公布前，美國被做多的程度甚高，現在依然如此。」

他說，本季結束之前，美元都將從較高的美債殖利率獲得支撐，因為 Fed 展現了盡快阻止通膨升溫的意圖，而且某種程度上承認通膨持續時間可能不像他們當初認為的短暫，因此美元仍是避險資產。

最近匯市走勢由主要央行決策牽動，除了 Fed，澳洲央行 (RBA) 周二開會、歐洲央行 (ECB) 上周四開會，都淡化收緊政策的市場預期，英國央行 (BOE) 預定周四開會。

歐元大致持平，報 1.15825 美元，距離去年 10 月觸及的 1.1522 美元低點不遠。ECB 總裁拉加德表示，明年升息可能性極小，原因是通膨仍低迷，這番話導致歐洲公債殖利率波動，但歐元變動不大。

美元兌日圓報 114.125 日圓，徘徊在四年高點前。

澳幣欲振乏力，兌美元微貶至 0.7425 美元，周二曾重挫 1.2%。澳洲央行周二放棄短債殖利率目標、以及直到 2024 年都保持低利率的預期，形同暗示升息，但淡化了 2022 年升息的可能性。

英國央行周四將召開決策會議，貨幣市場預期 2022 年之前會升息，但降低對英國周四升息 15 個基點的預期。

英鎊兌美元從兩周低點回升，尾盤上揚 0.3% 至 1.36525 美元。

HYCM 首席匯市分析師 Giles Coghlan 說：「關鍵問題是，升息對控制通膨有多大效果。通膨主要來自我們脫離疫情之際的供應鏈問題。」他認為，英國央行周四可能暫緩升息，以免過早收緊政策威脅到企業復甦。

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