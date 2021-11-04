過度收集個資 中國工信部要求38款APP限期改善

外媒報導指出，中國工信部公布騰訊新聞、QQ 音樂、豆瓣等 38 款 APP 出現超出範圍索取許可權、過度收集個資、欺騙誤導使用者下載等不當行為，要求 11 月 9 日前完成改善，逾期或改善不足的，工信部將依法進行處置並予以行政處罰。

工信部表示在這次民眾檢舉中，騰訊新聞涉及欺騙誤導強迫使用者、APP 資訊明示不到位；全民 K 歌極速版涉及強迫用戶使用定向推送功能、欺騙誤導強迫用戶。而 QQ 音樂、小紅書、探探、作業幫、啟信寶、豆瓣等 10 多個 APP 涉及超出範圍收集個資；亞朵、週末酒店、愛回收等存在違法收集個資等問題。

工信部今年以來擴大對 APP 侵害用戶權益的整頓力道，先前大力整頓 APP 違法調用通訊錄、位置資訊以及彈跳視窗訊息騷擾使用者等問題。

值得一提的是，11 月 1 日中國開始實施「個人資訊保護法」，這是中國第一部專門針對個人資訊保護的法律。

匯業律師事務所認為，在「個人資訊保護法」推出後，針對 APP 對個資的收集與使用提出更高的要求。APP 的運營方需要仔細評估每一項資訊與許可權獲取的必要性，如果沒有必要則不用獲取，特別是一些敏感個資的處理，如臉部資訊、身份證號、金融帳戶、行蹤軌跡等，這些資訊的收集需要取得使用者的單獨同意。

此外也有學者提到，「個人資訊保護法」將對互聯網平台和數位經濟帶來重大影響，主要是明確界定個資隱私內容涵蓋的範圍，同時也確定個資的權屬權益。在權屬確立之後，未來互聯網平台利用個資需要從使用者取得授權，也將在使用、儲存過程中承擔更多資訊保護的責任。