現代擠下豐田 奪2021上半年FCV銷售冠軍

據《韓聯社》2 日 (週一) 報導，南韓專門從事能源市場調查的 SNE Research 在 2 日公布最新數據，資料顯示在 2021 上半年，全世界共賣出約 9100 輛的燃料電池車 (FCV)，較去年同期增加 122.6%。在去年上半年，全球共賣出約 4100 輛的燃料電池車。

以廠商排名來看，第一名是南韓現代 (Hyundai)(005380-KR)，該公司在 2021 上半年共賣出 4700 輛的燃料電池車，較去年同期增加 62.7%。

現代在去年拿下全球燃料電池車的年度銷售寶座，而在今年第一季的時候，現代的燃料電池車銷量還落後日本豐田 (7203-JP)。現代在今年 1 月推出 2021 年式的 Nexo 休旅車，該車款在邁入第二季之後、銷量較去年同期增加 91.9%。

第二名的日本豐田在上半年賣出 3700 輛的燃料電池車，將寶座拱手讓給南韓現代。不過在全新一代 Mirai 的助攻下，也讓該公司上半年的燃料電池車銷量較去年同期 (400 輛) 大增 735.1%。

第三名的日本本田 (7267-JP) 在 2021 上半年共賣出 100 輛的燃料電池車，較去年同期增加 8%。

以 2021 上半年的全球市占率來看，現代 51.7%、豐田 40.9%、本田 1.6%。而在 2020 年的時候，現代則以 70.7% 的市占率拿下壓倒性的勝利。

SNE Research 提到，現代隨時有可能遭到豐田逆轉，也認為現代有必要就產品競爭力的提升、以及市場戰略等方面來進行重新檢視。