〈美股早盤〉FOMC利率決議發布在即 美股高點回落 道瓊跌百點

美國聯準會 (FED) 宣布縮表在即，美股周三 (3 日) 集體開低。截稿前，道瓊工業指數跌百點或 0.3%，那斯達克綜合指數平盤震盪，標普 500 指數跌 0.12%，費城半導體指數跌 0.2%。

眾所矚目的 FOMC 利率決議即將於稍晚公布。市場分析指出，Fed 料於本次會議上宣布啟動 Taper，並維持利率不變。

隨著 Taper 在即，市場紛紛將關注焦點轉向 Fed 的通膨措辭，尋求任何有關升息時機的信號。9 月利率點陣圖顯示，18 位官員中，預期 2022 年底前至少升息一次的有 9 位，另外 9 位則認為 2022 年底前都不會升息。

經濟數據面，美國 10 月「小非農」ADP 新增就業 57.1 萬，優於市場普遍預期，且創下 6 月以來最佳表現，受疫情重創的餐旅業新增就業 18.5 萬，復甦力道依舊強勁。

周三截稿前，10 年期美債殖利率下滑至 1.538％。

個股消息面，共乘平台 Lyft(LYFT-US) 開盤大漲近 13％，Lyft 周二盤後公布最新營收優於預期，且淨虧損顯著收窄；在公布財報前夕，Uber(UBER-US) 漲 5.5％。

備受 Reddit 鄉民歡迎的 WSB 概念股再度噴發，Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 開盤暴漲逾 40％，當納利 (RRD-US) 漲 37％，GameStop(GME-US) 和 AMC 娛樂 (AMX-US) 分別漲逾 5％和 7%。

截至台北時間周三 (3 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 105.53 點或 - 0.29%，暫報 35947.10 點

那斯達克綜合指數下跌 1.56 點或 - 0.01%，暫報 15645.50 點

標普 500 指數下跌 5.50 點或 - 0.12%，暫報 4625.15 點

費半下跌 5.96 點或 - 0.19%，暫報 3542.28 點

台積電 ADR 下跌 0.96% 至每股 113.01 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.538%

紐約輕原油下跌 2.93％ 至每桶 81.45 美元

布蘭特原油下跌 1.03% 至每桶 82.63 美元

黃金下跌 1.03% 至每盎司 1771.00 美元

美元指數下跌至 94.06

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

CVS Health(CVS-US) 早盤上漲 2.85％，至 93.74 美元。

CVS Health 周三公布最新業績，受疫苗接種和病毒檢測作業推動，Q3 銷售額年增 10%，至 738 億美元，調整後 EPS 為 1.97 美元，均優於預期，CVS Health 並上調全年獲利展望。

Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 早盤上漲 41.19％，至 23.65 美元。

Bed Bath & Beyond 周二宣布與連鎖超市 Kroger 建立店內與網路合作關係，同時表示將提前 2 年完成 10 億美元的股票回購計劃，上述消息也逼出一波軋空行情。

動視暴雪 (ATVI-US) 早盤下跌 15.04％，至 65.99 美元。

動視暴雪周二公布業績表現符合預期，但 Q4 銷售展望不佳，該公司還宣布《鬥陣特攻 2》和《暗黑破壞神 4》兩遊戲大作將延後上市。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 ADP 新增就業報 57.1 萬，預期 40 萬，前值自 56.8 萬下修至 52.3 萬

(圖：Zerohedge)

台北時間 21:45 公布美國 10 月 Markit 服務業 PMI，預期 58.2，前值 58.2

台北時間 21:45 公布美國 10 月 Markit 綜合 PMI，前值 57.3

台北時間 22:00 公布美國 ISM 非製造業 PMI，預期 61.8，前值 61.9

台北時間 22:00 公布美國 9 月耐用品訂單月增率終值，前值 - 0.4%

台北時間 22:00 公布美國 9 月工廠訂單月增率，預期 - 0.1%，前值 1.2%

台北時間 22:30 公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值 426.8 萬桶

華爾街分析：

Robertson Stephens Wealth Management 首席經濟學家 Jeanette Garretty 表示，最大重點在於 Fed 是否發出任何有關何時升息的信號，她認為 Fed 官員會盡量避免這種情況。

滙豐全球私人銀行投資長 Willem Sels 稱，Fed 試圖將 Taper 和升息這兩件事分開，並向市場表達「開始縮減購債不代表馬上就會升息」。

Sels 認為，鑑於 Fed 還沒有升息的意願，只要企業獲利繼續保持良好表現，加上 Fed 釋出緩慢升息的信號，雖然市場波動可能較大，但股市仍會繼續走揚。