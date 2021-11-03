蔡明彰觀點：蹭熱點投機股打回原形 有業績低估股還其公道

鉅亨網新聞中心 2021年11月3號20點0分

今天報告的主題是「蹭熱點投機股打回原形 有業績低估股還其公道」。

萬寶投顧蔡明彰強調，物極必反是股市的必然現象，台股最近一個月流行不看業績、不管財報，只講題材，鎖定籌碼的中小型股投機、炒作。

前三季 EPS 虧損 2.86 元的宏達電 (2498-TW)，短短十幾個交易日股價大漲一倍，現在價位超越晶圓代工龍頭聯電 (2303-TW)，但聯電前三季 EPS 3.26 元，與宏達電差距高達 6 元。

宏達電曾有輝煌過去，10 年前為全球第二大智慧型手機廠，2011 年創 1,300 元天價，成為股王，在 2011 年高峰，宏達電月營收 400 億元以上，現在只有 6 億元，搭上火紅元宇宙題材，宏達電是全球 VR 裝置前五大廠商，有一定漲升實力，但漲到比全球第四大晶圓代工聯電更高價位，顯然過度反應了。

宏達電元宇宙題材發酵，不少公司爭先恐後蹭熱點，紛紛表示將發展元宇宙相關業務，於是畫大餅、吹牛皮的行情主導台股走勢，原理就是科技新藍海，但需要 10 年才有商業利益。

萬寶投顧蔡明彰強調，研發實力堅強、人才濟濟的大型科技公司，成功機率較大，臉書改名並進一步研發電子皮膚，一種全新觸摸感應器和一種特殊塑膠材料，支援元宇宙業務。微軟將發展虛擬開會的軟體，企圖在未來元宇宙時代仍是作業軟體的霸主。

蹭熱點匪夷所思，宏達電大漲，同一集團威盛 (2388-TW) 跟著飆，勉強有道理，但位速 (3508-TW)9 個交易日漲升 90％，就離譜了。位速是當年宏達電手機塑膠機殼表面處理供應商，但現在與宏達電無太大關聯。位速今年上半年 EPS 虧損 1.52 元，估全年難逃赤字，過去 10 年該公司幾乎年年虧損，累計已大虧近三個股本，淨值只剩 10 元，但這波漲到 30 元以上，股價淨值比 3 倍，比全球手機鏡頭第一大廠大立光(3008-TW) 的股價淨值比 1.96 倍更高。

萬寶投顧蔡明彰強調，天下沒有白吃午餐，蹭熱點、想大賺有昂貴的代價，在魷魚遊戲全球爆紅後，虛擬貨幣誕生一款以該品牌命名的魷魚幣，過去一週狂漲 2,300 倍，但大戶割韭菜，11 月 1 日魷魚幣突然閃崩，價格直接跌到近乎歸零。當然，股票不會那麼可怕，但道理相同，蹭熱點炒作後，11 月 14 日前公告第三季財報，財報宛如照妖鏡，將投機股打回原形。百毒之蟲、死而不僵，元宇宙概念股可望拉出一波逃命波，不排除還有高點，但應站在賣方。

萬寶投顧蔡明彰強調，一般認為週四聯準會極可能宣佈縮減 QE，只要減債規模每月 150 億美元，符合預期，並且聯準會鴿派立場沒有改變，台股將會利空出盡。此刻進場的新資金不太會去追高已漲一大段的題材投機股，免得被主力大戶割韭菜，應是介入跌深業績股，近幾個月股價腰斬，但第三季財報優的低估股，將成台股年底前的主軸。

近來面板、被動元件、航運都有股價修復的正面現象，共同點是業績不錯，但股價低估。整理三個月的航運，週三成交佔比又回到 30％，將是業績低估股是否取代題材投機股的最主要觀察對象。

萬寶投顧蔡明彰強調，東西方投資人看週期股大不同，大陸股民深信週期股高峰後，股價一去不復返，全球第四大貨櫃輪中遠海控前三季利潤 675 億人民幣，折合新台幣 2,900 億元，年增 16 倍，該公司明確表示，從供需角度，未來較長一段時間內，市場基本面不會發生根本性改變。貨櫃輪市場已經來到拐點，這一消息並不屬實，然而股民不買單，中遠海控自波段低點 15 元人民幣，只反彈 9％，距離前波高點還有近 60％幅度。

西方投資人較不注重週期股，同時也會參考產業環境變化而調整看法。全球最大貨櫃輪丹麥的馬士基 (Maersk)，全球貨櫃海運佔比 20％，掌握全球 1/5 的業務，具有該產業先行指標的地位，馬士基交出 117 年來最佳財報，第三季淨利 54 億美元，折合新台幣 1,500 億元，估計是長榮(2603-TW) 近三倍的獲利。

馬士基指出，貨櫃運價今年第四季到明年第一季不會鬆動，歐美投資人相信這個論點，馬士基股價自低點來反彈 24％，符合技術分析的牛市定義，而距離天價只有 3％幅度，極可能馬士基會改寫新高價，必然會帶動其他國際航運股走勢。

馬士基是全球貨櫃輪的先行指標，長榮 2020 年 3 月疫情爆發，跌到 8.9 元，但馬士基早在 2020 年元月就提前落底，比貨櫃三雄的長線底部，更領先兩個月。

全球第五大貨櫃輪德國赫伯羅特再次調高今年財測，認為全球對貨櫃輪需求有增無減，近來財報利多，股價反彈，距離前波高點 15％幅度。全球第十大貨櫃輪以色列的以星，保證明年發放今年獲利的 3～5 成為股息，擁有高殖利率優勢，距離天價只有 15％幅度。

台股投資者也是週期股的信徒，貨櫃三雄距離前波高點一倍以上，比中遠海控的幅度更大，但近來長榮、陽明 (2609-TW) 自低點已反彈逾 20％，符合牛市定義，一波中期反彈可望展開，但究竟漲到什麼程度？

兩大觀察指標，航運成交佔比需維持 30％上下，再來馬士基股價是否刷新紀錄，而赫伯羅特、以星是否跟進，如果西方投資人把貨櫃輪再次拱上高點，台股貨櫃三雄漲勢也擋不住了。

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