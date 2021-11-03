南電10月營收首見5字頭 衝上51.02億元再飆高

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (3) 日公布 10 月營收 51.02 億元，月增 13.19%，年增 41.64%，累計前 10 月營收 425.57 億元，年增 36.71%；受惠 ABF 載板產能優化、價格續揚，南電 10 月營收首度突破 50 億元大關、創新高，累計前 10 月已超過去年全年 385.13 億元。

南電隨著各類需求續強，加上產能優化效益顯現與價格季季調漲，近來營收屢創新高，外資原預期，南電第四季營收將較上季小幅成長，達 144 億元，不過，現今隨著南電 10 月營收超乎預期，市場看好，外資將再調升營收預估。

南電為因應 ABF 載板訂單不斷增長，除了昆山廠新產能開出，錦興廠也持續進行產能去瓶頸化，目標今年底前完成，預計明年第一季開始投產，屆時 ABF 載板產能將提升 1 成以上，也加速擴充樹林廠 ABF 載板產能，最快明年底前完成。

此外，隨著 IC 異質晶片封裝發展趨勢確立，系統級封裝 (SiP) 大量應用在各項行動裝置，南電也搶進新世代穿戴裝置、高階 5G 手機、天線模組 (AiP) 及 Type C 控制器等，有助未來 BT 載板銷量進入高速成長期。

南電預期，ABF 載板產能今年增加 20%，2023 年則較 2020 年增加 40%，BT 載板也隨著兩地擴產，明年產能將較今年提升 20%，至於 PCB 儘管未有顯著擴充，但已轉向聚焦 5G 應用的 HDI(高密度連結板)，可望優化產品組合。