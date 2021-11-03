戴爾、蘋果筆電Q4出貨看增 組裝廠添動能

受教育、消費需求放緩，研調機構 DIGITIMES Research 預期，全球筆電出貨季增幅、年增幅將同步轉負，但在商務需求支撐下，單季出貨仍可維持 6100 萬台之上，其中，戴爾 (DELL-US)、蘋果 (AAPL-US) 因長短料改善、新機出貨，將是六大品牌中唯二成長，相關組裝供應鏈也可望受惠。

DIGITIMES Research 分析師蕭聖倫指出，歐美教育標案出現斷崖式衰退，但第三季企業重啟帶來強勁商務筆電需求，加上品牌商擔憂塞港提前旺季出貨、部分料況改善，第三季全球筆電出貨量優於預期。

根據 DIGITIMES Research 統計，第三季全球筆電出貨達約 6200.7 萬台，季增 3.1%、年增 10.5%，第四季則在商務需求強勁、消費教育放緩等多重因素影響下，估出貨達約 6125.2 萬台，季減 1.2%、年減 2.8%。

從品牌廠分析，DIGITIMES Research 預期，第四季僅戴爾、蘋果筆電出貨量可望較第三季成長，因戴爾主攻商務巿場、加上長短料控管得宜，預期單季出貨將增加約 35 萬台，蘋果則在 14 吋、16 吋 MacBook Pro 新品放量下，估第四季出貨將增逾 50 萬台。

隨著兩大品牌出貨成長，相關供應鏈出貨也可望增溫，廣達 (2382-TW) 是蘋果 Macbook 主力供應商，第四季筆電出貨可望優於第三季，戴爾筆電主力組裝廠則有仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 等。

其他品牌方面，DIGITIMES Research 預期，聯想因中國巿場遭華為反擊，加上歐洲、日本巿場需求有反轉跡象，估第四季出貨將季減 5% 以上，惠普 (HP-US) 則仍有高階面板缺口、長短料問題，華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 同樣受消費型、Chromebook 需求下滑，出貨將呈現季減。