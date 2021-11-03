百容前三季純益年增44%每股賺1.29元 Q4營運不淡

百容 (2483-TW) 今 (3) 日公布財報，前三季稅後純益 1.41 億元，年增 44.71%，每股純益 1.29 元，百容在完成遷廠加上第四季供貨漲價生效，營運不看淡，全年營收將突破 20 億元創新高。

百容第三季營收 5.93 億元，創新高，毛利率 15.95%，季減 2.56 個百分點，年減 4.84 個百分點，稅後純益 2177 萬元，季減 80.3%，年增 3.65 倍，單季每股純益 0.2 元。

百容前三季營收 15.87 億元，毛利率為 16.74%，年減 4.49 個百分點，稅後後純益 1.41 億元，年增率 44.71%，每股純益 1.29 元。獲利並已超越去年全年。

百容完成遷廠安徽滁州，生產動線流暢，推升第三季營收走強，未來還有進一步擴產規劃，百容前三季出貨結構半導體導線架占比 42%，電子零組件 34%，步進馬達 15%，機械式繼電器營收占比 9%。

百容持續增購半導體導線架沖壓機台，台灣廠新增 2 台生產設備在 9 月投產，產能增加 10%，並逐步解決導線架銅原材料短缺問題，在物流方面也逐漸順暢，取得出貨海運貨櫃到客戶端發貨倉，取代先前因搶不到貨櫃而使用的空運交貨，也有助降低營業成本。百容主管指出，未來幾年半導體產品將成主軸，江蘇蘇州相城廠成為重要生產據點。

百容電子第四季產品價格調漲案生效之下，公司對營運不看淡，有助今年全年營收突破 20 億元，改寫歷史新高。