SK創新：美國車用電池短缺問題將持續到2025年

美國福特汽車 (F-US) 的車用電池合作夥伴、南韓 SK 創新 (SK Innovation)(096770-KR) 預料，美國汽車行業的電池短缺問題將持續到 2025 年，原因是電池從生產設施興建到展開生產，需要相當長一段時間。

SK 創新執行長 Kim Jun 以及從該公司分拆出去的電池公司 SK On 執行長 Jee Dong-seob 接受《路透》。Kim Jun 表示，目前美國的電池產能要滿足市場需求還有相當大距離；合乎市場需求的電池工廠興建得花上 30 個月時間，電池短缺問題至少將持續到 2025 年。

Kim Jun 也提到設廠地點的評估、建廠作業、測試生產、產品測試等，要在美國國內供應電池芯的過程需要花費一段時間。

另一方面，Kim Jun 預料中國的電池供給可能過剩，而歐洲市場的電池供給應該會與需求相當。

福特和 SK On 的規劃是，兩家公司分別投資 44.5 億美元 (約折合新台幣 1240 億元) 共同在美國興建 3 座新工廠，預定在 2025 年展開電池生產。

SK 方面表示，這是在美國的最大建廠計畫，屆時該公司的積欠訂單 (order backlog) 將達到 1600 吉瓦時 (GWh)，足夠供應給 2700 萬輛車使用。

此外，SK 也提到他們正考慮研發，供低價車款等特定用途的磷酸鐵鋰電池 (LFP)。

Jee Dong-seob 表示，有汽車製造商對磷酸鐵鋰電池技術感興趣。使用磷酸鐵鋰電池的電動車，雖然行駛里程較短，不過其成本及熱安定性較佳。

磷酸鐵鋰電池已獲得美國特斯拉 (TSLA-US) 採用，此類電池也是中國電池製造商的主要技術，而福特及福斯等汽車製造商也正在進行磷酸鐵鋰電池的多元化發展。