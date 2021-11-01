華爾街知名大多頭：美股年底融漲 明年出現10%修正

據報導，華爾街知名大多頭、富國證券 (Wells Fargo Securities) 策略師 Chris Harvey 表示，他認為美股牛市恐怕難以延續至明年，預期年底美股將出現融漲 (melt-up) 情況，並在明年修正達 10%。

Harvey 預測，2021 年標準普爾 500 指數上看 4,825 點，不過，他在接受採訪時表示，雖然他預期美股在年底上漲，但是在 2022 年恐怕就會開始下跌。「我們將看到股市融漲，市場會把股票帶到基本面及估值都難支撐的高點。」Harvey 說道。

Harvey 表示：「我們從很多散戶和投資人那裡看到的是，他們覺得市場在這個時間點是牢不可破的。儘管出現幾次回調，走勢有點彎曲，但從來沒有破局。使得害怕錯過 (FOMO) 的行情升至另一個層次，並帶來了一定程度的投資信心。」

Harvey 認為，強勁的經濟基本面、好於預期的財報、低資金成本和大量現金，是推升美股的主要動力。但是，他認為牛市已經進入尾聲，現在已經來到了不合理變成合理的時期。沒預期到的發生的事情可能會發生，而且很可能會發生。

他指出，包括銀行在內的「動能股」將成為年底推升美股的主要動力。他將金融股稱作「隱形的領導者」，將能從 Fed 的縮減購債計劃中獲得動能。

Harvey 估計美股市場融漲情況將會持續 3 到 6 個月。到了明年第二季，Fed 立場預期將更加鷹派，經濟成長放緩以及國會中期選舉的不確定性，將可能導致美股出現 10% 的修正。

「我並不喜歡這個說法，但是無論如何我還是要這麼說，5 月賣出然後走人。」Harvey 說道。