展現進軍元宇宙雄心 祖克柏：已研發Reskin皮膚 具觸覺功能

Facebook(FB-US) 聯合創辦人、Meta 現任執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg)，目前主要心力放在他的「元宇宙」雄心，本周他表示，公司設計了一種新的觸覺感測器，和類似皮膚的塑膠材料，可離元宇宙的實現更進一步。

這種「塑膠皮膚」是由 Meta 的人工智慧研究人員與卡內基梅隆大學的科學家共同開發，厚度不到 3 毫米，這種相對便宜的材料被稱為 Reskin，它的內部有磁性顆粒，可以產生磁場。當這種皮膚與另一個表面接觸時，嵌入顆粒的磁場會發生變化，並將數據提供給 AI 軟體，進行觸覺的理解。

祖克柏在 Facebook 上發文表示，這種高分辨率的觸摸感測器，將使得人們更接近於在元宇宙中實現逼真的虛擬對象與物理交互。

目前的人工智慧，已經能提供視覺及聲音的交互體驗，但觸覺成為一大考驗，進展不大。

Meta 研究科學家 Abhinav Gupta 上周在媒體電話會議上表示，觸摸感測器在很大程度上被人工智慧研究人員忽視，因為觸摸感測器太昂貴或太脆弱，而無法獲得可靠的數據。

但 Gupta 強調，考慮人類或嬰兒的學習方式，豐富的多模態數據對於發展對世界的理解至關重要，因此觸覺是必不可少的。

雖然元宇宙仍然可能只是一時的流行語，但 Meta 正全力朝此前進，Reskin 成為他們的強大武器。

為了證明 Reskin 的實用性，研究人員進行了幾項實驗，表明它可以應用於手部操作、接觸定位和其他測力任務。

Gupta 說，它還可以釋放 AR/VR 的可能性，並帶動工業、醫療和農業機器人領域的創新，他們正在努力實現這樣的未來。