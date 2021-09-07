華爾街多頭：美股恐在10月份出現10%回調

據報導，華爾街多頭 Tom Lee 預期，9 月份對投資者來說，將會是一個能夠迎來獲利的月份。但是，儘管本月份標準普爾 500 指數有望飆升超過 100 點，成長趨勢恐怕會是有期限的，10 月份恐怕會出現 10% 的修正。

策略諮詢公司 Fundstrat Global Advisors 聯合創始人兼研究主管在接受採訪時表示：「我們可能會在 9 月份看見強勁的上漲，但是，由於 2021 年大部分時間內都沒有出現 10% 回調，我們預期會在 10 月出現 10% 回調。」

Lee 將這種股市回調的原因歸咎於不斷上升的財政和貨幣政策風險，以及疫情相關的不確定性。「我們距離縮表越來越近，那將會是債務上限相關討論再度出現的時候，如果市場對債務上限感到憂心，債市就很可能出現恐慌。」Lee 說道。每當債市出現恐慌，通常會波及到股市。

不過，Lee 也認為，Delta 變種病毒相關的不確定性及其經濟影響，將促使美聯準會在更長的時間內保持鴿派立場，將會有助於股市創下新高。

Lee 首選與經濟復甦最相關的股票，他特別偏好能源和材料類股，同時他也看好 FAANG，包含臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix 和谷歌母公司 Alphabet。

Lee 認為，標準普爾 500 指數可能在 9 月份超過 4,650 點，較他的年底目標價高出 50 點。

BTIG 股票及衍生品首席策略師 Julian Emanuel 則認為，目前市場的走勢，就像是 1999 年末網路泡沫時期一樣，他預期 9 月股市就會出現 10% 至 20% 的回調。他也指出，目前的狂熱，有可能將標普 500 指數推高至 5000 點。然而，這將給市場增加更多的短期風險。